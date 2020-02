Emergenza Corona virus. Anche oggi, così come accade da circa dieci giorni, da Belluno scenderanno all'aeroporto Marco Polo di Venezia alcuni volontari del Comitato bellunese della Croce Rossa Internazionale: due di essi faranno il turno del mattino (8-15), altri due il turno pomeridiano serale dalle 15 alle 24. I volontari, che anche venerdì sera hanno seguito una lezione in preparazione al loro servizio tenuta nella sede della Cri Belluno dal medico volontario che fa parte, anche come volontario, del Comitato e di cui è responsabile sanitario, muniti degli strumenti protettivi adeguati, con l'apposito termo scanner che funziona a distanza, dovranno verificare lo stato febbrile di tutti i passeggeri di tutti i voli che arriveranno al Marco Polo provenienti da Paesi stranieri. «La richiesta di fornire del personale volontario ci è arrivata direttamente dal Comitato regionale spiega il presidente Fabio Zampieri e Belluno ha risposto». Dopo una prima disponibilità data nei primi momenti successivi, giorni scorsi alla richiesta hanno risposto altri volontari che si sono messi a disposizione. «Il nostro specifico è essere a disposizione per le emergenze medico-sanitarie spiega Zampieri e noi tante volte, da ultimo nel caso di Vaia, abbiamo ricevuto un importante aiuto da latri Comitati. In questo caso lo facciamo noi aiutando il Comitato di Venezia. E si tratta di un'azione il cui senso non è quello di restituire un favore, ma che ha le sue ragioni nel senso civico e di attenzione verso la salute di tutti». Finora i bellunesi che sono scesi al Marco Polo sono una decina. Ma la lista di volontari che si sono resi disponibili è molto più lunga: «Anche perché per il momento non sappiamo fino a quando si protrarrà questa necessità. Sicuramente per alcuni mesi». (G.S.)

