IL RICONOSCIMENTO

PORDENONE Prestigioso e importante incarico internazionale per il primario Renato Cannizzaro del Cro di Aviano: il medico è stato infatti eletto dal National Societies Forum di United european gastroenterology come nuovo componente del meeting of members che è l'equivalente dell'Assemblea esecutiva dell'organizzazione. Come dire il massimo organismo medico-scientifico dell'Europa e dell'area mediterranea per quanto riguarda le discipline oncologiche nell'ambito della gastroenterologia. La nomina del dottor Cannizzaro rappresenta anche un importante risultato per l'istituto di ricerca e cura avianese dove lo specialista lavora ormai da diversi anni. Renato Cannizzaro è il direttore della struttura di Gastroenterologia oncologica sperimentale del Centro oncologico avianese. L'organismo scientifico europeo di cui il primario è entrato a far parte riunisce una cinquantina tra i massimi esperti e scienziati nelle cure oncologiche dell'apparato gastro-intestinale. L'Ueg - si legge in una nota - riunisce le principali società scientifiche europee e mediterranee specializzate nella prevenzione, diagnosi cura e ricerca delle patologie dell'apparato digerente. Nell'assemblea, cui spetta la nomina del presidente e del direttivo, confluiscono 51 delegati delle società scientifiche europee che fanno parte dell'assemblea europea eletti dal forum della società nazionali aderenti.

IL MANDATO

Tra i punti salienti del mandato di Cannizzaro, che resterà in carica quattro anni, ci sono il miglioramento della conoscenza delle malattie e in particolare delle neoplasie dell'apparato digerente, la diffusione su ampia scala dei più avanzati protocolli diagnostici e terapeutici per ridurre la mortalità connessa alle patologie gastrointestinali, il supporto ai programmi più accessibili e attraenti per la formazione dei giovani gastroenterologi e la collaborazione con le associazioni dei pazienti.

LA SCELTA

A pesare sulla scelta del primario del Cro da parte della comunità scientifica nazionale è stato il curriculum dello specialista. Specializzato in gastroenterologia e endoscopia digestiva, Cannizzaro ha focalizzato - si legge ancora - la sua ricerca sulle lesioni precancerose dell'apparato digerente, sullo screening del cancro del colon e delle sindromi genetiche del tratto gastrointestinale e sull'oncologia digestiva. Di rilievo anche gli incarichi associativi e di rappresentanza all'interno della comunità scientifica. Responsabile della commissione oncologica dell'Associazione italiana gastroenterologi ospedalieri, oltre che membro del consiglio europeo della società di gastroenterologia. Fino al 2015 ha ricoperto la carica di presidente della Federazione italiana della Società malattie dell'apparato digerente.

