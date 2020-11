CRITICA E AUTOCRITICA

MESTRE «Quanti Dpcm ci vorranno ancora? Quanti lockdown? Noi non siamo in grado di reggere oltre. Per cambiare dobbiamo pretendere il rispetto delle regole». Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia, va controcorrente. Il numero uno degli industriali sceglie di staccarsi dal coro delle proteste per proporre, invece, una forte autocritica. Marinese se la prende con i furbetti che fanno spallucce di fronte alle prescrizioni anti contagio, ma pretende anche che lo Stato diventi inflessibile nei controlli e nelle sanzioni.

«Il problema della nostra epoca è il qualunquismo - ha detto alla platea dell'M9, ieri pomeriggio, durante l'incontro promosso da Confcommercio Unione metropolitana di Venezia - l'assurdo è che noi chiediamo di lavorare da mesi, e nonostante i sacrifici fatti pare che ci ritroveremo ad avere nuove ondate fino a maggio. È troppo per le imprese, non un'incertezza del genere è devastante. Io invito a fare un generale mea culpa, perché è troppo facile prendersela col governo. Ce la dovremmo prendere piuttosto con chi, senza mascherina, riprende le forze dell'ordine con il cellulare per schernirle. Dovremmo prendercela con quei bar, con quei locali, che permettono assembramenti. Bisogna dire basta a chi sbaglia. Il nostro messaggio allo Stato deve essere chiaro: pretendiamo che i menefreghisti del distanziamento sociale chiudano e paghino sanzioni pesanti». La situazione è pesante, sottolinea il presidente di Confindustria, e si vede anche nei numeri: «In questi mesi - continua - abbiamo perso circa 50 miliardi di export. Non possiamo vivere a singhiozzo, dobbiamo lavorare con continuità».

LE RICHIESTE

In tanti, probabilmente, sono rimasti spiazzati dal discorso di mezzogiorno del premier Giuseppe Conte. L'ufficialità su ogni ragionamento su nuovi possibili giri di vite su orari e chiusure è rimandata a domani: difficile, quindi, commentare le nuove strategie. Le categorie chiedono certezze, ed è un'intera galassia del mondo del lavoro. Secondo i dati di Confcommercio ci sono circa 89mila aziende con il fiato sospeso nell'area metropolitana, per un totale di 314mila dipendenti. La galassia del terziario continua ad avere sospesa sulla testa la spada di Damocle di nuove restrizioni, e se la prima ondata è stata affrontata a testa alta, ma con fatica, la seconda rischia di lasciare più di qualcuno in ginocchio.

«ORGOGLIO VENEZIANO»

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, chiude l'incontro chiamando a raccolta i sindaci della Città metropolitana e invitandoli a rispolverare l'«orgoglio veneziano» per «venetizzare l'Italia», esportando in tutto il paese il modello Veneto.

Un lungo j'accuse nei confronti del Governo, quello del sindaco, in cui attacca la ministra all'Istruzione Lucia Azzolina («Un'incapace, non avrei mai creduto potesse esserci qualcuno peggiore di Toninelli») e i «parlamentari veneziani latitanti». Il primo cittadino chiede inoltre una maggior chiarezza sanitaria: «Sono otto mesi che parliamo di virus e misure e non si è mai parlato di cure. Noi sappiamo solo che ai malati viene data la tachipirina». Brugnaro condanna le proteste violente («fenomeni del genere vanno isolati e condannati»), e cerca di tirare la volata alla città metropolitana. «Questa città sarà sempre filogovernativa, ma Roma qui deve farsi sentire, deve chiamare. Noi dobbiamo crederci ancora, rilanciare i grandi progetti, non cedere alla paura. Lottiamo uniti, con le idee, le proposte e il sorriso».

Davide Tamiello

