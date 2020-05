IL RITO

BELLUNO Annullata la sua data naturale, la messa del Crisma verrà celebrata sabato 30 maggio, cioè più di un mese e mezzo dopo la scadenza naturale del 9 aprile, cioè il giovedì della Settimana santa. L'appuntamento è nella basilica Cattedrale di San Martino. È questa, da tradizione, l'unica occasione in cui i sacerdoti della diocesi si ritrovano tutti insieme. Ma quest'anno in quella data, il 9 aprile del Giovedì Santo, provincia e Paese erano in piena pandemia e non era stato possibile rispettare la naturale scansione delle celebrazioni della Settimana santa.

IL VESCOVO

«Molto opportunamente ci è data la possibilità di celebrare l'Eucaristia del Crisma nel giorno di vigilia della domenica di Pentecoste», ha scritto sul sito della diocesi il vescovo mons. Renato Marangoni annunciando la nuova celebrazione della solenne Messa del Crisma «che di solito ha il suo contesto liturgico nella mattinata del giovedì santo; quest'anno non si è potuto. Tuttavia la vigilia di Pentecoste diventa altrettanto significativa per questa celebrazione durante la quale, una volta all'anno, vengono benedetti gli oli dei catecumeni e degli infermi e viene consacrato il sacro Crisma».

LE DISTANZE

Naturalmente non potranno essere presenti tutti i 140 sacerdoti della diocesi; qualcuno sarà assente anche per ragioni di salute. E si disporranno distanziati l'uno dall'altro occupando di fatto tutti i banchi della chiesa di San Martino. La celebrazione, che avrà inizio alle ore 9,15, si terrà quindi in Cattedrale. E le norme della Fase 2 prevedono però un accesso contingentato anche per i fedeli. E ai vicari foranei, d'intesa con i parroci, è stato affidato l'incarico di curare la partecipazione di una rappresentanza di alcuni fedeli per ogni convergenza foraniale. Anche in questo caso, comunque, la celebrazione sarà trasmessa in diretta da Telebelluno e dalla pagina facebook del settimanale diocesano L'Amico del Popolo.

IL PELLEGRINAGGIO

La diocesi ha annunciato il pellegrinaggio in occasione della Tredicina di sant'Antonio di Padova, che per la diocesi di Belluno-Feltre si svolgerà lunedì 1 giugno. Orario e luoghi di partenza saranno comunicate per tempo sul sito stesso della diocesi. Ma anche in questo caso è prevista una partecipazione limitata. Sarà però possibile seguire in diretta la celebrazione su Rete Veneta (canale 18 del digitale terrestre) e sui social.

DON FIOCCO IN VATICANO

Prima trasferta romana per don Davide Fiocco per partecipare al primo consiglio di amministrazione della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I varata in febbraio da papa Francesco e ufficializzata un mese fa. La Fondazione nasce per approfondire la figura e gli insegnamenti di Papa Luciani e promuovere lo studio e la diffusione dei suoi scritti e si prefigge di conservare il patrimonio culturale e religioso lasciato da Giovanni Paolo I, promuovendo convegni, seminari, istituire premi e borse di studio, curare l'attività editoriale sia dei risultati di studi e di ricerche proprie, sia di opere di terzi, proporsi come punto di riferimento, in Italia e all'estero, per quanti operano nello stesso ambito. La prima riunione si è tenuta nella sede della Segreteria di Stato vaticana dove don Fiocco è stato nominato nel cda quale esperto essendo l'incaricato diocesano per la causa di canonizzazione di papa Luciani.

Giovanni Santin

© RIPRODUZIONE RISERVATA