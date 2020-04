LE STIME

TREVISO Nonostante il via libera normativo, un esercizio commerciale trevigiano su quattro tra quelli oggi chiusi potrebbe continuare a tenere la saracinesca abbassata anche dopo il 4 maggio. Ma, quel che è peggio, una larga fetta potrebbe poi cessare definitivamente l'attività nel giro dei prossimi sei mesi. Anche nella Marca gran parte del terziario è bloccata in virtù delle prescrizioni anti-contagio. Il governo ha annunciato un allentamento del lockdown. Per parecchie imprese del settore, tuttavia, la fase due potrebbe di fatto non cominciare.

STOP PROLUNGATO

«Ad oggi non registriamo avvisi di cessazioni -conferma Federico Capraro, presidente di Ascom Confcommercio Treviso- proprio perché molte attività sono sospese. Riceviamo però segnali di mancate riaperture a maggio: stimiamo un 20-30% di imprese che non riaprirà, pur potendolo fare». A prolungare lo stop, a quel punto, non saranno più decreti e ordinanze, ma la convenienza economica: «L'antieconomicità determinata dalle condizioni legate alla riapertura: le limitazioni alla circolazione delle persone, la mancanza di turisti e tutte le varie prescrizioni», conferma il leader dell'associazione imprenditoriale. La serrata come noto sta colpendo duramente il comparto della ricettività: bar, ristoranti e alberghi. Ma in sofferenza sono anche i negozi di abbigliamento e le agenzie di viaggio. Se tuttavia i punti vendita di moda, quasi all'unanimità, cercheranno in ogni modo di riaccendere le vetrine, non fosse altro per l'urgenza di proporre le collezioni di stagione già acquistate, diversi pubblici esercizi sembrano intenzionati, loro malgrado, a posticipare ancora, nell'impossibilità di rispettare le misure per evitare una nuova diffusione del virus, come le distanze interpersonali: «Pensiamo ad esempio a una piccola caffetteria di un centro storico. Il consumo al banco sarà vietato, ma per molti di questi locali è l'unica modalità di somministrazione possibile, in virtù degli spazi fisici a disposizione». Dunque, tanto vale non ripartire. La prospettiva, però, è ancora più inquietante: «Il dato delle non riaperture, secondo noi, ne nasconde un altro, destinato a emergere a distanza di tre-sei mesi: una buona parte rischia di trasformarsi facilmente in chiusura definitive -nota Capraro- In sostanza, ora sono fermo, non riapro e tra un po' comunico la chiusura definitiva. Al di là della pseudo tranquillità nell'andamento attuale, insomma siamo molto preoccupati».

PERICOLO ANALOGO

Nell'artigianato il pericolo è simile, ma di natura leggermente diversa. Anche in questo caso, le statistiche del primo trimestre 2020 mostrano un calo di 168 aziende, lo 0,8% della platea totale. Più che effetto Covid, una contrazione fisiologica. «Si tratta di un fenomeno già consolidato nei tre anni precedenti -sottolinea Vendemiano Sartor, presidente di Confartigianato Marca Trevigiana- Molti lavoratori autonomi lasciano per ragioni anagrafiche e non vengono sostituiti, le ditte strutturate invece aumentano i dipendenti con, di conseguenza, un incremento degli addetti complessivi. Ora il rischio, più ancora di un'emorragia di imprese, è proprio quello di un forte perdita di posti di lavoro». Per questo il rappresentante degli artigiani torna a sollecitare una riapertura delle attività produttive nel più breve tempo possibile: «Naturalmente con tutte le condizioni di sicurezza: soprattutto nell'artigianato, possono essere garantite. Il 60% delle nostre aziende non ha dipendenti o è composta dal titolare più i suoi familiari. E anche quando ci sono altri lavoratori, questi usano la propria auto, dunque non ci sono rischi di affollamento nei mezzi pubblici. Così come, rispetto alle grandi industrie, non sussistono problemi di assembramenti agli ingressi o in mensa».

RIPARTENZA NECESSARIA

La situazione sanitaria è tornata sotto controllo, i comportamenti da adottare per precauzione sono stati in gran parte assimilati: occorre avviare la convivenza con il virus, è il ragionamento di Sartor: «Prima rimettiamo in moto la macchina e meno dovremo piangere in futuro. Già allo stato attuale, nella migliore delle ipotesi, recupereremo un equilibrio economico non prima di un anno. Più aspettiamo, più cresce il rischio che il motore non si riaccenda più».

Mattia Zanardo

