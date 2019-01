Crisi superata ma la crescita segna un brusco rallentamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISIBELLUNO Brusca frenata per l'economia bellunese. La crescita della provincia dolomitica rallenta. I primi nove mesi del 2018 si sono chiusi con un saldo negativo di -161 imprese e con l'export dell'occhiale in calo, mentre costruzioni e settore del legno continuano a viaggiare con il freno a mano tirato. Imprese e occupazione proseguono lungo la via positiva imboccata dal 2014, certo, ma la congiuntura negativa dell'economia mondiale e nazionale stanno influenzando anche la provincia. I segnali di un rallentamento in atto sono...