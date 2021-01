CHIOGGIA «La situazione della casa di riposo di Chioggia è, ormai prossima al collasso ma il sindaco e la maggioranza sembrano non accorgersene. Ho chiesto venti giorni fa la convocazione di una Commissione consiliare urgente per discutere il problema, ma nonostante le voci di contatti in corso, nulla si vede di concreto».

Barbara Penzo, capogruppo Pd in consiglio comunale torna a ribadire la necessità di un intervento di soccorso finanziario per il Centro servizi anziani di Chioggia che si affianchi alle misure di contenimento del Covid. Una situazione dunque piuttosto delicata che il lungo periodo della pandemia ha acuito in maniera preoccupante aprendo in città il dibattito.

L'istituto chioggiotto, infatti, pesantemente colpito dal contagio (82 ospiti e una quarantina di operatori) all'inizio del mese, sta perdendo gran parte dei flussi finanziari in entrata. E questo rappresenta chiaramente un problema.

«Rispetto ai posti letto disponibili, che sono 175, gli ospiti sono ridotti a soli 134 perché non si fanno nuove accoglienze. Causa Covid sono fermi anche i centri diurni spiega la Penzo quindi diminuiscono le entrate dell'ente che, per tamponare, avrebbe chiesto un anticipo di cassa all'Ulss 3. Inoltre non si trova personale per sostituire quello malato o in quarantena».

A questo punto, secondo la Penzo, sarebbe urgente un intervento della Regione, diretto, o indiretto, come la richiesta di maggiori fondi allo Stato, senza dimenticare il fronte amministrativo, ovvero la riforma delle Ipab che solo Veneto e Sicilia non hanno ancora attuato.

«La commissione sarà calendarizzata per la prossima settimana, probabilmente martedì dice il sindaco, Alessandro Ferro in questi giorni la situazione dei contagi è migliorata e, nel frattempo, a quanto mi risulta, il cda della casa di riposo ha incontrato i sindacati e i tre consiglieri regionali chioggiotti da cui attendiamo qualche novità».

Diego Degan

