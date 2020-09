CRIMINALITA'

VENEZIA Tentacoli che ci sono, non si vedono ma si sentono. La realtà descritta venerdì dalla Guardia di finanza di Venezia che racconta di un'impennata di aziende aperte dal nulla nel periodo di lockdown, è vissuta sulla pelle dalle imprese stesse. «È un allarme che sento assolutamente presente e bene ha fatto la guardia di finanza a raccontarlo», ha commentato ieri il presidente di Confindustria Venezia-Rovigo, Vincenzo Marinese. Il numero uno degli industriali ha sposato in pieno le parole dei vertici delle fiamme gialle sul rischio infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto socio-economico del Veneziano durante i primi mesi di pandemia. «Il nostro osservatorio, in collaborazione con la guardia di finanza, ha notato un numero esagerato di nuove società, tutte imprese appena costruite e nate nel periodo Covid: sono migliaia in tutto il Veneto e toccano tutti i settori dell'economia».

QUALI FONDI

La domanda che ha fatto alzare le antenne alla Finanza è semplice, quasi banale. E porta verso un'unica via: con il mondo dell'impresa e del turismo letteralmente affossati dalla chiusura forzata, con lavoratori in cassa integrazione e attività che hanno chiuso, com'è possibile che nello stesso periodo sia sorta un'antologia di nuove avventure imprenditoriali. «È una questione assolutamente anomala - continua Marinese - un segnale non da trascurare. Bisogna mantenere il livello di guardia altissimo, queste persone sono peggio del cancro, ti entrano dentro e ti lacerano dall'interno. L'appello che Confindustria fa è quello: se siete in difficoltà venite da noi, vi diamo una mano, non fatevi incantare dalle sirene incantatrici. Capisco, il momento è difficile, ma insieme troviamo le soluzioni: la criminalità entra là dove ci sono le debolezze. Noi siamo al fianco della guardia di finanza». Per Marinese sono tre i passaggi da fare per arginare la piaga: «Tenere sotto controllo questo fenomeno attraverso la raccolta di informazioni, stare accanto agli imprenditori e dire venite da noi e salvaguardare la legalità».

MANCANZA DI CREDITO

A confermare l'appetibilità del Veneto è Paolo Zabeo, coordinatore dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre. «Nell'ultimo anno (2019 su 2018) c'è stato un aumento molto forte delle segnalazioni per operazioni illegali, soprattutto in provincia di Venezia che registra il +24% in dodici mesi. Ci sono segnali preoccupanti anche adesso - continua Zabeo - nonostante ci si trivi di fronte a un problema carsico. Chi compie questi atti opera sotto traccia, le persone non denunciano e tengono nascosto anche alla famiglia». Con il Covid la situazione non è migliorata, anzi. La Cgia ha analizzato che a livello nazionale, nei primi quattro mesi del 2020 c'è stato aumento del 6% di segnalazioni di operazioni sospette rispetto al 2019.

Un altro dato è interessante nell'analisi di quanto accade. «Nel 2019 in provincia di Venezia la contrazione dei prestiti bancari alle imprese è stata del 6%, che vuol dire 620 milioni in meno erogati rispetto al 2018 - fa notare Zabeo - Dal dicembre 2011, quando c'è stato il picco massimo del credito erogato, a dicembre 2019, in provincia di Venezia gli impieghi sono crollati del 28,7% che vuol dire -3,9 miliardi. C'è una concausa: quando trovo la porta sbarrata in banca, mi rivolgo a qualcuno che non dovrei incontrare, dando vita ad un circolo dal quale non si riesce più ad uscire».

N.Mun.

