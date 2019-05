CRIMINALITÀ PADOVA «Ben venga la modifica della legge. Servono strumenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CRIMINALITÀPADOVA «Ben venga la modifica della legge. Servono strumenti diversi dagli attuali per poter tenere in carcere gli spacciatori di piccolo calibro». Negli uffici della Procura della Repubblica la proposta di inasprimento della norma sullo spaccio viene salutata con favore. Anche se nessuno si fa particolari illusioni. Non basta sicuramente qualche provvedimento legislativo a contrastare un mercato florido come quello padovano, contraddistinto da una domanda di stupefacenti in costante aumento. «É bene non illudere i cittadini -...