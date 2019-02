Criminalità a Nordest

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ORDINANZAVENEZIA A Luciano Donadio si rivolgevano tutti e lui prima di agire, valutava caso per caso. Andava sul sicuro con indicazioni di pestaggi e «lezioni» da dare quando si trattava di regolare i conti con chi conosceva (poco importa se, come successo, ad assistere c'erano anche figli minori), mentre rimaneva più guardingo e proponeva soluzioni alternative, quando si trattava di intervenire nei confronti di chi non era abituato al modus operandi della mafia. Una carta d'identità, quella di appartenenti al clan dei Casalesi, da...