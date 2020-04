La GIORNATA

BELLUNO Continua a crescere e molto la curva del contagio. La spiegazione potrebbe proprio essere nei tamponi a tappeto effettuati in queste ore nelle case di riposo, che fanno salire il numero dei positivi con un ritmo simile a quello registrato nei primi giorni dell'emergenza. Così in sole 24 ore sono aumentati di 41 unità il totale dei casi positivi dall'inizio dell'emergenza e di 27 casi li bellunesi attualmente positivi. Crescono anche i morti:un decesso ieri all'ospedale di Belluno, quello della 93enne ospite arrivata dalla Padre Kolbe: si arriva così a 53 morti per coronavirus dall'inizio dell'emergenza. Un dato che però non racchiude i casi sospetti di persone che muoiono in casa: è accaduto anche ieri, a Belluno. Una 80enne con febbriciattola e fatica a respirare che verrà trattata come salma sospetta covide, ma non le verrà mai fatto il tampone e non entrerà mai nelle statistiche.

IL BOLLETTINO

Il numero dei positivi al coronavirus, come si evince dal bollettino di Azienda Zero diffuso ieri alle 17, sono attualmente 649 (erano 623 il giorno prima). Salito anche il totale dei casi dall'inizio dell'emergenza (un numero che comprende i guariti e i deceduti): è 792, con 41 tamponi positivi in più rispetto al giorno prima quando erano 751. Dall'inizio dell'emergenza sono 102 i guariti. Il numero totale tamponi effettuati per ricerca nCoV al 16 aprile 2020: 13.397. Le persone residenti in Usl 1 Dolomiti in isolamento domiciliare fiduciario e sorveglianza attiva al 16 aprile 2020: 1.136.

I RICOVERI

Il dato positivi però, arriva dagli ospedali, dove cala il numero dei ricoverati: all'ospedale di Belluno, nell'area non critica, sono scesi a 40 (-3); 0 pazienti all'ospedale di Feltre; 13 (-2) all'ospedale di Comunità del capoluogo e 14 (stabili) in quello di Agordo. I dati si leggono nel bollettino serale di Azienda Zero. Otto i pazienti gravissimi ricoverati in terapia intensiva all'ospedale di Belluno. I dimessi dall'inizio dell'emergenza sono 67. L'emergenza negli ospedali, con la rimodulazione dei servizi, è stata prorogata fino al 3 maggio.

LA MAPPA

Cortina con 91 casi positivi è in testa alla classifica dei contagi in provincia. A aggiornare sul numero di positivi è lo stesso sindaco Gianpietro Ghedina, che con la massima trasparenza comunica ai cittadini l'andamento del contagio. Non è lo stesso in altri comuni. Ma dagli ultimi dati della mappa dell'assessorato alla protezione civile, aggiornati al 14 aprile, si sa al secondo posto c'è l'Alpago (83 casi) e poi Belluno (73) poi Pedavena (53), Feltre (49) Borgo Valbelluna 45, Lamon 27. Per i 15 casi di Ponte nelle Alpi, fanno sapere da Comune «il numero indicato si riferisce ai casi complessivi dall'inizio dell'epidemia ad oggi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA