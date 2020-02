Cresce nel centrosinistra la candidatura di Gabriella Chiellino. L'imprenditrice nata a Pordenone ma mestrina di fatto, da ieri sera è sotto esame di tutte le forze che compongono la coalizione in campo per sconfiggere Luigi Brugnaro. L'investitura ufficiale non c'è ancora: ieri sera, dopo l'incontro fra le varie componenti della coalizione, il Pd ha emanato uno scarno comunicato con il quale la decisione viene rinviata a lunedì prossimo. I tempo per dare modo agli alleati di confrontarsi direttamente con Chiellino sul programma da condividere in vista delle prossime elezioni comunali. Spetterà a lei, docente e imprenditrice alla guida di eAmbiente, convincere gli alleati.

Nel frattempo Luigi Brugnaro dovrà vedersela con un altro avversario: ieri il Partito dei Veneti ha presentato la candidatura a sindaco di Stefano Zecchi, il docente di Estetica che era già stato in Consiglio comunale per Forza Italia. Sotto il simbolo del partito sono riuniti vari gruppo e movimenti della galassia venetista, compresi alcuni fuoriusciti dalla Lega. Ieri Zecchi ha sottolineato la necessità dell'autonomia: «Sono convinto che per ottenerla serva una maggiore autonomia gestionale - ha detto - altrimenti la città finirà per diventare una piccola cosa.

