Cresce l'attesa e iniziano le visite guidate nella casa natale di Canale

La beatificazione di Papa Luciani o meglio di papa Giovanni Paolo I è ormai solo una questione di tempo: se si volesse ipotizzare una data potrebbe essere quella del prossimo autunno ma è solo una supposizione. In questo momento nessuno a Canale D'Agordo si sbilancia. Ma ormai la causa di beatificazione sembra aver imboccato la strada giusta e il Venerabile papa Giovanni Paolo I potrebbe al più presto essere proclamato beato considerato che il miracolo che mancava, quello argentino per intenderci, sembra essere ad un passo dal riconoscimento e quindi, una volta accertato questo, non ci dovrebbero essere più ostacoli alla proclamazione: mancheranno solo il passaggio in altre due commissioni e la firma del Papa. In questo senso lo stesso Segretario di Stato del Vaticano Pietro Parolin era stato a suo tempo molto chiaro nel sottolineare che questo era il passaggio fondamentale per arrivare in maniera celere alla beatificazione di Luciani. Intanto a Canale si continua a lavorare in attesa di questo evento. Ad agosto la casa natale di Papa Luciani è stata acquistata da un benefattore e donata alla diocesi di Vittorio Veneto che l'ha subito aperta perché potesse venire visitata dai pellegrini. Visite che sono curate in collaborazione con la Fondazione Papa Luciani che cura il vicino museo dedicato a Papa Luciani.

Dario Fontanive

