Cresce il pressing dell'Unione Europea «L'Italia rischia la deviazione sui conti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE PAGELLEBRUXELLES Piaccia o non piaccia il termine, che l'Italia sia un «osservato speciale» nell'Eurozona è nei fatti. Lo dimostrano le parole di vari ministri europei raccolte ieri per tutta la giornata a Palazzo Justus Lipsius. Da Berlino, Parigi e Lussemburgo l'indicazione è duplice: pronti a lavorare con l'Italia, le regole vanno rispettate. Da Vienna, invece, arriva l'invito alla cautela: giudichiamo il governo italiano basandoci sui fatti, non sulle parole.PREOCCUPATITra oggi e venerdì si capirà meglio qual è il livello di...