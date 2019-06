Crepet: «Bravo ragazzo? No, bomba a orologeria»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESPERTOTREVISO «Questi ragazzi non abituati alla frustrazione dei no. Sono delle mine vaganti e i genitori non possono invocare il raptus perchè non è così». E' severo Paolo Crepet, non fa sconti sul caso di Christian Barzan, il 21enne accusato di violenza sessuale, stalking e omicidio. Nè al ragazzo, nè alle famiglie, e nemmeno alla ragazza. Per lo psichiatra questa era una storia già scritta. «Perchè quando si innesca la violenza, diventa impossibile fermarla». Secondo la sua opinione Giorgia ha corso un rischio inutile? «Non...