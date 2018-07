«Creò dal nulla una grande azienda» Paese in lutto per la morte di Cecotto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONCORDIA SAGITTARIASconcerto e dolore per la morte di Sergio Cecotto, l'imprenditore 64enne di Concordia Sagittaria morto a Fraforeano nella Bassa Friulana. In molti ieri hanno fatto visita alla famiglia Cecotto, nella zona industriale di Levada di Concordia, per portare le loro condoglianze alla vedova e ai figli. «Un uomo che ha lottato nel lavoro, creando una grande azienda - ha ribadito il sindaco di Concordia Sagittaria, Claudio Odorico -. Ha permesso a centinaia di famiglie di vivere ed era una persona lungimirante che, con la...