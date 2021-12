LA PROFESSIONISTA

TREBASELEGHE Prenotazioni a singhiozzo, una dilagante incertezza acuita anche dall'entrata in vigore del Super green pass, tempi lunghi per i controlli, costi sempre più alti. Tra coloro che vivono in prima persona gli effetti della pandemia sulla ristorazione c'è Ilenia Luca, titolare del Luca's di Trebaseleghe che, come migliaia di colleghi, tra l'estate e l'autunno aveva sperato in una definitiva ripresa ma che ora fa i conti con tutt'altra realtà.

Come stanno andando le cose in vista di Natale e Capodanno?

«Sostanzialmente viviamo alla giornata. Fa male, perché eravamo partiti davvero bene. Dopo il lockdown nei mesi scorsi la ripresa c'era stata, le persone avevano di nuovo voglia di andare al ristorante, avevamo molte prenotazioni. Per questo speravamo che le Feste sarebbero andate bene».

Invece cosa è accaduto?

«I contagi sono tornati a crescere, la paura c'è. Sia da parte nostra che per il pubblico. E il continuo aggiungersi di norme come il Super green pass non facilita le cose. C'è in generale grande incertezza, che si riflette su questo periodo dell'anno così particolare».

Quali ripercussioni sta avendo tutto questo sulla vostra attività?

«Questo è il periodo delle cene in famiglia, tra gruppi di amici, ma anche tra colleghi di lavoro. E poi ci sono pranzi e cene di Natale, i veglioni di Capodanno. Tutte situazioni che richiamano anche gruppi con decine di persone. Nell'ultima settimana però abbiamo avuto disdette per una trentina di persone: alcune ad esempio da famiglie con ragazzini che, compiendo 12 anni da qui a fine anno, non riusciranno a ottenere il Super green pass».

Che altri problemi ci sono?

«Moltissimi hanno paura di contagiarsi, specie nelle grandi cene aziendali». Avevamo una prenotazione per 120 persone, ma i titolari ci hanno confessato di essere troppo preoccupati perché, in caso di contagio, rischierebbero di trovarsi con il personale a casa e l'azienda bloccata. Nonostante tutte le accortezze e le norme di sicurezza, è una preoccupazione più che comprensibile, purtroppo. Un altro esempio? Matrimoni e battesimi. Abbiamo avuto di recente un pranzo di nozze: per chi è invitato a una cerimonia basta il Green pass ottenuto con il tampone per accedere al ristorante, ma fra una cosa e l'altra da 90 invitati ne sono rimasti 52. Per non parlare di ciò che significa controllare i certificati verdi a tutti».

E infatti, cosa significa?

«Ci vuole un sacco di tempo e personale dedicato. C'è chi arriva con il Qr Code pronto, ma moltissimi non riescono a trovarlo nel cellulare, altri lo stampano ma lo dimenticano a casa. Non è semplice. Anche perché i controlli delle forze dell'ordine sono molti e severi, noi vogliamo attenerci scrupolosamente alle regole».

Vivete anche voi il problema della carenza di personale?

«Inevitabilmente. Il fatto è che sotto le Feste serve sempre un aiuto in più, proprio perché si fanno grandi numeri. Ora però tanti aspettano all'ultimo per prenotare, oppure prenotano per tante persone che poi si dimezzano. Ciò significa che non riusciamo a sapere in anticipo quanto lavoratori a chiamata ci serviranno davvero. Come se non bastasse, a ciò si aggiungono i forti rincari sia sulle bollette che sulle materie prime, che per quanto poco si riflettono per forza di cose sul costo finale per il cliente. Se poi parliamo di cenoni, con menù studiati ad hoc, purtroppo vediamo che tante persone alla fine rinunciano».

S.d.s.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA