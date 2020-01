Sarà un'edizione extralarge quella della Crazy Bob 2020, la pazza sfida sulle nevi di bob e slitte auto-costruite che da inizio anni 2000 celebra l'ingegno, la fantasia e lo spirito del sano divertimento tra le vette delle Dolomiti della Carnia, richiamando migliaia di spettatori da tutta Italia e anche da Austria e Slovenia.

L'appuntamento è fissato per il fine settimana del 6-7-8 marzo sulle piste di Forni di Sopra, località che non vede l'ora di accogliere le squadre e i loro sostenitori, già da alcuni mesi al lavoro per elaborare i sorprendenti mezzi che scivoleranno sul rinnovato tracciato di gara del Davost. Per le iscrizioni ci sarà tempo fino al 24 febbraio prossimo con limite massimo di team fissato a quota 40. Nelle dieci edizioni passate di questo ventennio di Crazy Bob si è visto ed ammirato davvero di tutto, da velieri a sottomarini, da carrarmati a piramidi, passando per vasche da bagno, gommoni, veri e propri bar ambulanti, piste da ballo, aeroplani. Tutti dotati di sistemi di scivolamento e frenata tali da garantire la massima sicurezza dei partecipanti e dei tantissimi fan che affollano il circuito.

A breve verrà reso noto anche il programma dettagliato della tre giorni, con tanti appuntamenti oltre all'evento clou della domenica con la sfida tra i bob.

