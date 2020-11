IL CASO

BELLUNO Da ieri Domenico Arcuri, il commissario nominato dal Governo per il contenimento del Covid, ha sul proprio tavolo i nomi delle due strutture alberghiere della provincia di Belluno l'Hotel Europa Executive che si trova a Belluno, in via Vittorio Veneto, e la nuova residenza per anziani di Domegge di Cadore, in via Risorgimento - che si sono rese disponibili a diventare Hotel-Covid. E sebbene la richiesta, a livello nazionale, fosse di individuarne una per ciascuna provincia, non è escluso che nel nostro territorio entrambe possano essere utilizzate per l'emergenza sanitaria.

DUE HOTEL COVID

Il direttore dell'Usl 1 Belluno Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno, aveva affidato a Walter De Cassan, l'albergatore di Livinallongo del Col di Lana, presidente di Federalberghi Belluno, l'incarico di individuarle. Ieri, a metà pomeriggio, diceva: «Uno si trova in Val Belluna, un secondo in Comelico» senza però fare i nomi delle strutture destinate a diventare Covid-hotel. Nomi che in serata sono stati poi comunicati dai canali ufficiali. Ma in nessuno dei due casi corrispondono a quelli che erano stati individuati da Federalberghi. E De Cassan, informato della scelta, non ha nascosto la propria sorpresa.

LA LISTA CAMBIA

«Nei giorni scorsi sono stato contattato dal direttore dell'Ulss 1 Belluno Dolomiti raccontava De Cassan a metà pomeriggio riferendo del proprio lavoro di ricerca - con il passaparola e con qualche telefonata, ho trovato risposta positiva da due colleghi». Dopo aver comunicato i nomi degli albergatori alla direzione dell'Ulss, essi, si diceva, sarebbero dovuti essere nella disponibilità del commissario nazionale Arcuri. Ma i nomi spediti sino a Roma sono diversi.

ISOLAMENTO IN ALBERGO

De Cassan non nega le difficoltà incontrate in questa ricerca: «Da parte di qualcuno c'è la preoccupazione che ospitare malati Covid si possa trasformare in stigma, cioè che poi l'albergo possa diventare quello del Covid'; un'altra remora è poi costituita dall'incertezza dei pagamenti. Ma c'è anche qualcuno che in questa situazione e con la stagione ferma vede in questa possibilità una vera opportunità». Non tutte le strutture alberghiere possono andare bene. Devono avere una disponibilità di almeno 20-30 camere singole o doppie che però potranno ospitare un solo cliente-paziente; l'accesso ai piani deve essere facilmente controllabile perché gli ospiti che hanno contratto il Covid non possono in alcun modo uscire dalla loro stanza dove, naturalmente, rimarranno per l'intero periodo dell'isolamento, senza entrare quindi in contatto con alcuno. Infine le strutture individuate - questo un altro criterio che è servito nella scelta degli alberghi dovranno servire la zona della Val Belluna e del Cadore-Comelico, le più colpite. Al termine della degenza, cioè ogni volta che un paziente sarà per così dire dimesso, naturalmente la stanza che egli occupava sarà sanificata a fondo e le finestre rimarranno aperte per un periodo da definire: insomma verrà fatto trascorrere qualche giorno prima che essa possa essere occupata da una nuova persona.

DECIDE ARCURI

«E non è escluso che possano essere scelte entrambe le strutture i cui titolari hanno dato il loro consenso - spiegava De Cassan perché uno dei criteri per la loro individuazione era quello che fossero il più vicino possibile agli operatori medici e sanitari che dovranno fare visita ai pazienti affetti da Covid. E per la particolare conformazione della provincia di Belluno, sarebbe un problema fare riferimento ad un solo albergo per un territorio tanto vasto». Vi è poi la questione legata ai pagamenti: cioè come, quando e quanto agli albergatori verranno pagate le giornate in cui l'albergo sarà Hotel-Covid. Nei mesi scorsi, al momento della prima ondata, una prima bozza proposta da Federlaberghi alla Regione Veneto non era stata accolta: «Non so quali fossero le ragioni spiega De Cassan ma di certo il documento di allora potrà costituire la base di partenza per trovare un accordo».

Giovanni Santin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA