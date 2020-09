IL BILANCIO

VENEZIA Sei mesi e una decina di giorni dopo, Covid non molla la sua presa sul Veneziano. E nuovi contagi tornano a far capolino anche a Fincantieri (dove i casi totali sono arrivati a una decina nelle ultime settimane), mentre un allarme-virus è scattato anche in questura a Venezia. Il tutto in ventiquattr'ore che, tra le 17 di domenica e le 17 di ieri, hanno inanellato sul sentiero del coronavirus un nuovo decesso, diciotto contagi e cinque ricoveri. Numeri in continua crescita a fronte - ma questo è un trend regionale - di un sostanziale incremento anche dei tamponi effettuati per prendere in contropiede il virus e bloccare la diffusione del contagio.

FINCANTIERI E QUESTURA

De diciotto nuovi casi registrati nella giornata di lunedì, tre riguardano Fincantieri a Porto Marghera. Si tratta di altrettanti lavoratori delle ditte in appalto e che, fa sapere il colosso della cantieristica navale, avevano avito gli ultimi accessi al posto di lavoro il 21 e il 25 agosto scorso. Con questi, salgono a una decina i lavoratori dell'indotto di Fincantieri diventati malati Covid-19. La situazione, comunque, non preoccupa dal momento che si tratta di casi isolati e scollegati tra loro.

Il protocollo di sicurezza ieri è scattato anche in questura, per due casi sospetti di contagio all'ufficio di Gabinetto. «Stiamo facendo tutti gli accertamenti necessari e previsti - spiega il questore di Venezia Maurizio Masciopinto - ma al momento non sono ancora arrivati gli esiti. Non ci sono uffici chiusi, siamo completamente operativi. Io non mi sono ancora sottoposto al tampone, vedremo nei prossimi giorni». I casi si riferirebbero a un contatto avuto dai famigliari di uno dei poliziotti, motivo per cui sarebbe scattata la procedura che prevede la disinfezione dei locali e il test a tutti i contatti. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.

LA GIORNATA DI IERI

Il bollettino di Azienda Zero ha seguito il trend di queste ultime settimane, dove si sono registrati più di 230 contagi e 11 decessi da Ferragosto a ieri sera.

Mettendo sotto la lente d'ingrandimento le ventiquattr'ore fotografate dalla Regione, sono stati diciotto i nuovi contagi, che - fatta la tara con i negativizzati virologici - hanno portato gli attualmente positivi a quota 312. Questo mentre i casi totali nel Veneziano dallo scoppio della pandemia (che nell'area della città metropolitana è fissato all'1.30 del 22 febbraio) sono saliti a 3.262.

Il dato che più però si fa notare è l'aumento dei ricoveri, arrivati in totale a 19. Tra la serata di domenica e quella di ieri, sono stati cinque i pazienti Covid ricoverati: tutte persone portate nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Dolo, mentre resta fermo a 1 il numero dei pazienti positivi al coronavirus e ricoverato in Terapia intensive, sempre a Dolo.

Il report regionale ha segnalato anche il decesso di una persona, che porta a 323 il conto totale delle croci nel Veneziano. Lì dove i guariti sono saliti a 2.627.

Migliora, invece, la situazione alla casa di riposo Antica scuola dei Battuti di Mestre, a fine luglio il focolaio principale del Veneziano: 38 persone, tra dipendenti e anziani, si sono negativizzate.

Nicola Munaro

Davide Tamiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA