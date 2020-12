LA SITUAZIONE

TREVISO Dopo le code di Santo Stefano ai Covid point dell'ex Dogana a Treviso, all'ex Velo di Altivole e alla Zoppas Arena di Conegliano, dove sono dovuti intervenire rispettivamente la polizia locale e i carabinieri per far defluire il traffico che aveva intasato anche la viabilità ordinaria (a Conegliano l'attività è stata anche temporaneamente sospesa due volte con accessi bloccati e con le persone in fila rimandate a casa, ndr), l'Usl 2 è corsa subito ai ripari. «Abbiamo raddoppiato le squadre - afferma il direttore generale dell'Usl 2, Francesco Benazzi - dovendo richiamare personale dalle ferie che si era meritato dopo il lavoro continuo svolto il questi mesi». Ieri infatti i problemi che si erano registrati sabato non si sono verificati: le code fisiologiche per sottoporsi al tampone c'erano, ma le operazioni si sono svolte in tempi molto più rapidi. Merito, appunto, dei rinforzi predisposti dall'azienda sanitaria. Con un particolare in più: «Nei giorni di festa era stata prevista l'apertura dei Covid point dalle 7 alle 13 - continua Benazzi - A Natale, ad esempio, non c'era quasi nessuno a farsi il tampone. A Santo Stefano invece si sono presentati tutti, e tutti allo stesso orario senza che ci fosse una reale emergenza. Ecco spiegate le code. Per evitare però che questo si verifichi anche nei prossimi giorni critici, ovvero il primo giorno dell'anno nuovo e il 6 gennaio oltre alle domeniche, abbiamo prolungato l'orario di apertura: non più dalle 7 alle 13 ma dalle 7 a oltranza, fino a quando ce ne sarà bisogno. Considerando poi che il punto tamponi notturno rimane comunque sempre aperto».

LA SOLUZIONE

Quella vissuta soprattutto a Santo Stefano, insomma, sembra essere stata più un'anomalia che una disorganizzazione. In passato gli intasamenti non sono mancati con attese anche superiori alle tre ore, ma anche in quei casi la risposta dell'azienda sanitaria era stata poi puntuale. Come in questo del resto. La prova del nove si avrà dopo capodanno, ma è prevedibile che tutto fili liscio come a Natale, con pochissime richieste di tampone rispetto alle forze messe in campo. «Treviso è la città più colpita dalle varianti venete del virus, basta guardare i numeri dei contagi - continua Benazzi - È normale quindi che le persone, avendo più tempo libero durante le feste, si siano riversate nei punti tampone della provincia. Di certo non posso imputare assolutamente nulla ai nostri operatori, che stanno facendo il loro dovere in una situazione non certo facile». Anche qui i numeri dicono molto sulla mole di lavoro sostenuta: a Santo Stefano, con orario ridotto, sono stati effettuati 946 tamponi all'ex Dogana a Treviso, 917 all'ex Velo di Altivole e altri 829 alla Zoppas Arena di Conegliano. In una giornata normale, senza contare quelli notturni che si attestano attorno ai 300, si supera la quota dei 1.500 test molecolari per ognuna delle tre tensostrutture, con una percentuale di positività riscontrate che va dal 10% al 16%.

I NUMERI

I numeri sono comunque destinati a diminuire. I frutti delle restrizioni imposte dal governo sugli spostamenti si tradurranno anche in un minore afflusso di persone ai Covid point. Come sottolineato da Roberto Rigoli, direttore del centro di microbiologia di Treviso e coordinatore di tutti e 14 i laboratori del Veneto, la situazione rimane preoccupante. Ma è indubbio che la stretta porterà a un calo della diffusione del virus. Il che significa che ai punti tampone non ci saranno più i picchi da 10mila tra test rapidi e molecolari come nei giorni scorsi, ma si tornerà a un regime di circa 6mila giornalieri. Almeno secondo le previsioni.

Giuliano Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA