GLI ORARI

TREVISO La raccomandazione dell'Usl 2 è chiara: non intasare i Covid point nei giorni di festa se non per vere urgenze. Un appello per evitare che si creino lunghe code, e di conseguenza attese, nei tre giorni più critici a cavallo di capodanno. L'azienda sanitaria, come annunciato nei giorni scorsi dal direttore generale Francesco Benazzi, ha in pratica raddoppiato le squadre di sanitari per far fronte alla crescita delle esigenze legate a un numero di contagi che non accenna a diminuire in provincia. Complici anche le varianti venete del virus che sembrano aver trovato casa a Treviso.

I DISAGI

Non si vedranno più dunque le lunghe file di auto, come accaduto a Santo Stefano, che hanno finito per mandare in tilt anche la viabilità ordinaria, soprattutto nella zona di San Giuseppe a Treviso (dove è dovuta intervenire la polizia locale), a Conegliano (per smaltire le code sono stati bloccati gli accessi per due volte al Covid point della Zoppas Arena) e ad Altivole (in questo caso sono intervenuti i carabinieri). Per garantire un numero di postazioni adeguato l'Usl 2 ha anche richiamato dalle ferie alcuni operatori allo scopo di velocizzare le procedure. Inoltre, visto il fallimento dell'esperienza del 24 e del 26 dicembre (a Natale infatti le persone che si sono recate ai Covid point sono state pochissime, ndr), sono stati di fatto raddoppiati anche gli orari d'apertura. «Andremo avanti a oltranza - aveva dichiarato Benazzi - fino a quando il lavoro non sarà portato a termine». Non più chiusura alle 13 dunque, ma una finestra più ampia per potersi sottoporre ai test.

LE SEDI

Nell'ottica di offrire un servizio il più efficiente possibile e cercare di azzerare i disagi, sempre con la raccomandazione di diluire nel corso della giornata gli accessi ai vari punti tampone, l'azienda sanitaria della Marca ha deciso di tenere aperti il 31 dicembre i Covid point all'ex dogana di Treviso, alla Zoppas Arena di Conegliano e all'ex Velo di Altivole per 12 ore: dalle 7 del mattino alle 19 di sera. Sempre il 31 dicembre saranno aperti anche i punti tampone di Dosson di Casier dalle 7 alle 17, di Oderzo (Foro boario) e di Castelfranco (ospedale) dalle 7 alle 13, e quello di Castelfranco al Melody dalle 8 alle 19. Il primo giorno dell'anno nuovo e il 6 gennaio i Covid point aperti saranno quattro in tutta la provincia: si tratta dell'ex dogana a Treviso, dell'ex Velo ad Altivole, della Zoppas Arena a Conegliano e del Foro boario a Oderzo. Gli accessi apriranno alle 7 del mattino e i varchi verranno chiusi alle 13. Chi arriva dopo, insomma, non avrà alcun tampone. Ma le persone in coda verranno smaltite tutte. In casi di emergenza l'Usl ricorda che anche il Covid point notturno all'ex dogana di Treviso rimarrà sempre aperto, tutte le notti, dalle 20 alle 7.

Giuliano Pavan

