I sei medici della Medicina di Gruppo integrata Longaronese Zoldo avvieranno da mercoledì 9 il servizio di tamponi per i loro mutuati.

In modo alternato, saranno a disposizione dei circa 8.000 pazienti in quattro giornate.

A Longarone i giorni stabiliti per gli accertamenti sono il mercoledì e venerdì dalle 13,30 alle 14,30. Verrà allestito il sistema drive-in nel parcheggio sotterraneo del supermercato SuperW: qui, scendendo direttamente con il kit per il tampone dagli ambulatori che si trovano ai piani, il personale infermieristico sottoporrà i pazienti al tampone. Procedura simile in Zoldo con accesso drive-in nella parte retrostante degli ambulatori che si trovano di fronte al municipio di Forno (martedì e giovedì dalle 11,30 alle 12,30). Saranno invece i medici a verificare positività o negatività, a refertare i campioni e a consegnare l'esito dell'esame ai pazienti e a fornire le indicazioni necessarie in caso di esito positivo; fra cui quella di recarsi al drive-in di Belluno per il test molecolare.

Sarà possibile prenotare, telefonando al proprio medico di base, solo da giovedì 3 dicembre.

I sei medici colgono l'occasione per ringraziare al Protezione Civile di Zoldo e Longarone per l'aiuto fornito in occasione della campagna di vaccinazione antinfluenzale.

Giovanni Santin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA