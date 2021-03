NEL VENEZIANO

VENEZIA Confinanti, figli della stessa area metropolitana, ma due mondi diversi, distanti, diametralmente opposti. Da un lato il Veneto orientale che con 302 casi ogni 100mila abitanti sfonda il tetto dei 250 casi imposto dal Governo e si inserisce tra i territori più contagiati del Veneto, dall'altro il Veneziano che sembra un'isola se non proprio felice, quantomeno serena.

Nell'area di competenza dell'Ulss 3 Serenissima - che comprende Venezia, Mestre, il Miranese e Chioggia - lo stesso dato è completamente diverso: sono 170 i contagi ogni 100mila abitanti, ben al di sotto della soglia limite voluta da Roma ma soprattutto poco di più della metà dei casi del Veneto orientale, a fronte di una platea di popolazione più ampia.

AL DI SOTTO DELLA MEDIA

Nel sistema di monitoraggio interno dell'Ulss 3 Serenissima, il parametro dei positivi ogni 100mila residenti è ridotto a contagiati ogni 10mila residenti, anche per poter registrare l'andamento nei vari distretti e territori dell'Ulss che, nel complessivo, continua ad avere un numero di persone attualmente positive (ogni 10mila abitanti) al di sotto della media veneta, ferma a 60. Il numero degli attualmente positivi nell'Ulss 3 Serenissima è, infatti, di 35 ogni 10.000 abitanti. Il dato deriva dalla media matematica dei tre territorio. Nell'area di Venezia e Mestre, la meno colpita, ci sono 31 positivi ogni 10.000 abitanti; nel distretto di Dolo-Mirano si sale a 34 positivi ogni 10.000 residenti per arrivare ai 38 positivi ogni diecimila abitanti nell'area del distretto di Chioggia. Numeri ben distanti da quelli registrati nelle altre province venete. L'area dell'Ulss 3, con gli stessi parametri, è davanti solo a Treviso (34 positivi su una scala di 10mila residenti) a fianco di Verona (35), ma dietro a Belluno (45), Rovigo (48), Vicenza (67) e Padova, al primo posto con 79 casi. Una situazione che ha spinto la direzione sanitaria dell'azienda Serenissima a non ritenere necessaria una nuova iniezione di posti letto di Malattie infettive né tantomeno di letti per acuti, con i vari reparti di Terapia intensiva che reggono bene l'urto: dodici i posti occupati, di cui 2 a Mestre e 10 a Dolo, che continua a recitare un ruolo da primattore nella lotta alla pandemia. Positivi una forbice tra il 5 e l'8% dei tanponi fatti.

SCUOLE APERTE

Naturale che nel Veneziano si continui con la didattica in presenza, a differenza del Veneto orientale. A ieri sera i casi di classi con almeno un positivo erano 71, con 8 focolai nell'Ulss 3: 65 gli alunni positivi (altri 384 in quarantena per contatto) e 21 i docenti contagiati (più altri 28 in isolamento). Le superiori le più colpite (19 casi) poi a 18 ciascuno le materne e le elementari con 16 casi alle medie.

IL BILANCIO DI IERI

Dopo l'impennata di nuovi positivi di domenica, ieri è stato il giorno della fiammata dei ricoveri. In ventiquattrore ne sono stati registrati 22, che portano il totale a 166 posti letto Covid occupati negli ospedali del Veneziano, tanti quanti ce n'erano l'11 febbraio. Scende a 15 (-1) il conti dei pazienti in Rianimazione mentre salgono i decessi: 8 ieri. Centocinquantacinque i contagi di giornata.

Nicola Munaro

