IL NODO

UDINE Entrate in picchiata da un lato, fra centri diurni chiusi e posti letto non occupati a causa della pandemia, e, dall'altro, costi fissi stabili e spese in aumento per le misure di prevenzione. E così, alla fine, per far tornare i conti, al momento di scrivere i bilanci alla scadenza di fine anno moltissime case di riposo (sia Asp sia strutture a diretta gestione comunale) della provincia di Udine hanno messo su carta quegli aumenti delle rette a carico degli utenti paventati da tempo. Si va da 50 centesimi a 2 euro e oltre.

LA REGIONE

Il rischio i rincari era nell'aria. Lo aveva ventilato anche Federsanità Anci sollecitando un intervento straordinario della Regione per coprire le mancate entrate e scongiurare così la necessità di usare la leva degli incrementi tariffari. E l'assessore Riccardo Riccardi assicura che «la Regione interverrà a sostegno del sistema. Nei prossimi giorni li vedrò e ragioneremo insieme». In assenza di nuovi provvedimenti, tuttavia, diverse strutture hanno provveduto a ritoccare all'insù le rette, magari in via temporanea, in attesa di nuovi interventi regionali che consentano un passo indietro.

LE SCELTE

È il caso della Asp di Cividale, dove, come spiega la presidente Piera Beuzer, «abbiamo aumentato temporaneamente le rette di un euro al giorno. Ma verranno riabbassate nel momento in cui riceveremo il ristoro della Regione». Insomma, «un incremento subordinato al fatto che non ci sia un supporto regionale». La situazione, dice, lo ha imposto: «Abbiamo dovuto ridurre i posti per l'emergenza. Abbiamo avuto 155mila euro di spese covid. Ci è stato detto che la Regione ci avrebbe rimborsato e ci hanno chiesto un rendiconto al 30 ottobre, ma ancora non si sa in che misura e intanto dobbiamo garantire il personale in più per il checkpoint e per l'assistenza alle videochiamate e il potenziamento del servizio dello psicologo. Non sappiamo poi quanti posti potremo occupare in futuro». A Cividale la situazione è precipitata dopo il focolaio che ha causato 62 morti (ora si contano «23 contagiati, di cui 18 dovrebbero essere dichiarati negativi dopo il 4»): «Al 30 novembre in assestamento non ritenevamo necessario aumentare le rette, poi è arrivato quello che è arrivato. La legge regionale impone di decidere eventuali aumenti delle rette entro il 31 dicembre, poi si possono abbassare nel corso dell'anno». A Tarcento, all'Opera Pia Coianiz, come spiega il sindaco Mauro Steccati, «il Cda ha deliberato un aumento di 1,50 euro al giorno destinato ad essere compensato dall'aumento del contributo regionale». A San Daniele, nella struttura cittadina, come spiega il sindaco Pietro Valent, «l'aumento delle rette segue l'impostazione degli ultimi anni e per il 2021 sarà minore rispetto a quanto preventivato: abbiamo aumentato di 50 centesimi al giorno in meno del previsto. Per calmierare gli aumenti stiamo utilizzando riserve degli anni precedenti».

A Codroipo all'Asp Moro il presidente Giovanni Castaldo spiega che «il Cda ha deciso un aumento di 1,50 euro al giorno: una cosa minima per i costi covid visto che allo stato la Regione non ha aumentato il contributo per i non autosufficienti. Con la pandemia sono diminuiti gli accessi degli ospiti ma le spese sono le stesse: di norma arrivavamo a 128 anziani, adesso non sono neppure cento. Abbiamo dovuto farlo per mantenere lo standard dei servizi. Se però la Regione ci verrà incontro ci sarà un abbattimento. Si sta aprendo un tavolo di trattativa. Non vogliamo pesare sulle famiglie degli ospiti. Io proporrò nelle opportune sedi che la Regione arrivi a contribuire con 20 euro a ospite al giorno». Anche a Tolmezzo alla Asp Scrosoppi il presidente Andrea Marzona spiega che «abbiamo deciso sul filo di lana un aumento di 2 euro al giorno a retta. Un incremento minimo indispensabile, tirato all'osso per far fronte ai costi e alle minori entrate. Abbiamo un terzo della struttura vuota, con 110 ospiti su 166 posti totali, per la questione covid». Oggi, «dopo i numeri altissimi di ottobre, c'è un continuo calo delle persone positive». Anche Marzona confida che «la Regione ci venga incontro con il rimborso delle spese fatte per i dispositivi di prevenzione e per le mancate entrate. Le liste di attesa si sono prosciugate: la gente è restia a portare gli anziani in casa di riposo, perché le visite sono bloccate».

Camilla De Mori

