LA SITUAZIONE

UDINE È ancora boom di contagi in regione. Nel giro di ventiquattr'ore si sono registrati 54 nuovi casi in Friuli Venezia Giulia, di cui 12 in provincia di Udine, esattamente come il giorno precedente. Oltre metà dei nuovi contagi, invece, si concentra fra Trieste (+14) e il Goriziano (+15), mentre il Pordenonese ne conta altri 13 in più.

L'ASSESSORE

Come spiega il vicepresidente della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi, commentando quello che lui stesso ritiene un numero considerevole, «i 54 nuovi casi di oggi (ieri ndr) sono rappresentati da migranti, persone di rientro in Friuli e molto contact tracing», ovvero i positivi rilevati all'esito del tracciamento dei contatti avuti da altre persone contagiate dal covid. In provincia di Udine, però, precisa Riccardi «nessun nuovo migrante positivo oggi (ieri ndr)», dopo il caso del profugo ospite dell'ex caserma Meloni di Coccau risultato infettato dal covid. La scoperta della positività del migrante ha portato il sindaco Renzo Zanette a firmare ieri l'ordinanza di zona rossa per l'ex struttura militare che accoglie 29 profughi in quarantena fino al 20 settembre (vedi altro articolo). I dodici nuovi casi della provincia udinese, quindi, si ripartiscono fra vacanzieri di rientro e contac tracing.

I NUMERI

Secondo il bollettino diffuso ieri dalla Regione, le persone positive al virus erano in tutto 519, ovvero 38 più di martedì. È sceso da quattro a tre invece il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e a 17 (da 18) quello dei malati accolti in altri reparti. Sale considerevolmente, invece, il numero delle persone in isolamento, che ieri erano 491, quaranta in più del giorno prima. Fortunatamente non si sono registrate nuove vittime. La somma delle persone positive al virus dall'inizio della pandemia raggiunge così la cifra tonda di 4mila, di cui 1.509 a Trieste, 1.278 a Udine, 885 a Pordenone e 315 a Gorizia, a cui vanno aggiunte 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.132, i clinicamente guariti sono 8.

LA SCUOLA

Resta chiuso l'istituto di Cervignano che aveva stoppato le lezioni di recupero dopo la scoperta che un'allieva che stava frequentando due corsi (di inglese e di chimica) era risultata positiva al tampone. Fatti i test, si è scoperto che un altro alunno è stato contagiato, come conferma il preside del Malignani di Cervignano Oliviero Barbieri. Ad ieri, al dirigente non risultavano altri casi all'interno della scuola. «Questo allievo non ha avuto contatti con altre persone all'interno dell'istituto, se non con quelli che già erano stati testati. Abbiamo verificato che il ragazzo ha frequentato un unico corso di due ore di inglese, in presenza con l'altra allieva risultata positiva. Fra l'altro risulta fossero seduti distanti. Tutti gli altri sono negativi, anche i docenti». Secondo Barbieri, «il fatto di aver chiuso subito la scuola ha permesso che questo allievo non abbia girato in altri gruppi. A questo punto si può affermare che la misura presa non era una precauzione eccessiva ma andava bene». In totale, su 500 studenti di quel plesso (perché l'istituto è articolato su sei sedi e tre comuni) 150 erano interessati dalle lezioni di recupero, ma solo una dozzina, come spiega il preside, seguivano i due corsi frequentati dalla allieva contagiata. Per ora, aggiunge il dirigente, l'Iti di Cervignano frequentato dai due ragazzi risultati positivi «resta chiuso. Siamo in attesa che il dipartimento di Prevenzione ci comunichi quando riaprire. Possiamo ipotizzare di riaprire il 16 come era previsto originariamente, ma è da concordare».

Camilla De Mori

