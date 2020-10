PREOCCUPAZIONI

MESTRE L'Ulss 3 Serenissima è riuscita a smaltire alla fine della settimana scorsa molte domande ferme da mesi negli uffici. Si trattava di richieste di assistenza medica presentate da stranieri e in gran parte da bengalesi che domandavano di poter accedere al servizio sanitario. La comunità bengalese come noto ha dovuto fare i conti col picco di contagiati della Fincantieri, l'emergenza che, assieme al reparto di medicina dell'ospedale Santi Giovanni e Paolo ha fatto schizzare in alto i numeri del contagio nell'area veneziana. La comunità bengalese per bocca di Kamrul Syed, uno dei leader storici, aveva già lanciato l'allarme: «Nell'incontro con l'Ulss avevamo detto chiaro e tondo che si aspetta troppo per avere un appuntamento. E se ci si presenta per fare il tampone, una volta ti dicono che vogliono il permesso di soggiorno, poi quando torni vogliono il contratto di lavoro e la terza volta il documento di identità. Non parliamo poi dei tempi di attesa con i medici di base. E intanto l'infezione rischia di espandersi. Noi abbiamo anche chiesto prima all'Ulss e poi al Comune di darci una mano mettendo a disposizione spazi per i contagiati dal momento che nelle nostre case abitiamo in tanti e non ci sono modi per isolare il singolo contagiato. Ci sono operai della Fincantieri che dividono anche in 10 o 15 un appartamento perchè, facendo i turni, possono darsi il giro, ma se si contagia uno estende il contagio a tutti gli altri. Noi abbiamo diffuso in tutti i modi le raccomandazioni per evitare il diffondersi del Covid, ma è un fatto che abbiamo poco aiuto con l'assistenza medica o mettendoci a disposizione spazi per i contagiati. Che temo siano molti di più di quelli che appaiono dai dati ufficiali visto che moltissimi non hanno assistenza medica e quindi non sono monitorati. Noi ci siamo anche offerti, se ci mettono a disposizione qualche camera in un albergo o in qualche casa popolare, di occuparci di portare i pasti ai malati» - dice Kamrul Syed.

SITUAZIONE COMPLICATA

Il problema è esattamente questo e cioè che se anche un solo operaio della Fincantieri è positivo, rischia di infettare mezzo mondo visto che sulle navi lavorano in migliaia a stretto contatto di gomito e in spazi angusti. «Ma quando chiediamo i tamponi, in mille modi ci rispondono di ripassare e quando chiediamo l'assegnazione di un medico attendiamo a lungo». Molti bengalesi hanno presentato la domanda per l'assistenza medica, che comincia per l'appunto dalla scelta del medico di base, ma le domande spesso erano rimaste incastrate negli uffici dell'Ulss complici anche le complicate dinamiche legate alla pandemia. Del resto da quando è scattata l'emergenza del Coronavirus gli uffici non ricevono più il pubblico e «se fino a qualche mese fa bastava fare una coda chilometrica e alla fine si riusciva a scegliere il medico di base e ad avere accesso a tutte le cure, adesso invece bisogna inviare una mail e attendere» - spiegano i bengalesi. Il tutto è complicato dal fatto che molti parlano male l'italiano. Certo la questione dei lavoratori della Fincantieri in tutto 5 mila, 4 mila dei quali lavorano per ditte in sub appalto resta esplosiva, e tra gli addetti ai lavori c'è chi osserva che forse doveva essere affrontato con i tamponi fatti sul luogo di lavoro.

Maurizio Dianese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA