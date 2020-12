JESOLO

Covid hotel, in fase di definizione la convenzione con l'Ulss 4. Ad annunciarlo martedì scorso è stato il direttore dell'azienda sanitaria del Veneto orientale, Carlo Bramezza, mentre ieri è arriva la conferma dell'albergatore Matteo Rizzante che ancora la scorsa estate aveva messo a disposizione due strutture: il residence Progresso e l'hotel Lucciola.

GLI ARRIVI

Intanto proprio ieri, nella prima delle due strutture, sono arrivati i primi ospiti: una signora di Annone Veneto con la figlia di 20 mesi. «In questo caso precisa Rizzante il nostro interlocutore è stato il Comune di Annone che si è attivato per trovare una soluzione idonea alla signora. Per quanto riguarda invece i rapporti con l'Azienda sanitaria abbiamo ricevuto la bozza della convenzione. Stiamo facendo le ultime valutazioni, ma credo che entro 48 ore la vicenda verrà finalmente chiusa». Anche perché il numero di contagi nel territorio è sempre costante, mentre continua ad essere una necessità la presenza di strutture in grado di ospitare persone positive asintomatiche, ma che non possono rimanere in isolamento a casa per evitare di contagiare dei familiari.

SPOSTAMENTI

E per questo scopo verrà impiegata una delle due strutture messe a disposizione della famiglia Rizzante, il residence Progresso nel quale fino a ieri erano stati accolti 17 infermieri arrivati da altri comuni del Veneto per prendere servizio all'ospedale di Jesolo. «Nei mesi scorsi dice sempre l'albergatore avevamo dato la disponibilità ad ospitare degli infermieri arrivati in supporto al Covid hospital di via Levantina, mettendo appunto a disposizione i 12 alloggi del Progresso. Appena siamo stati contattati dall'Ulss 4 per dare attuazione alla convenzione, abbiamo liberato sei appartamenti, con le persone trasferite in un'altra nostra struttura. In queste ore siamo impegnati per trovare una soluzione anche per le altre persone. Essendoci la disponibilità di questa struttura, in queste ultime settimane l'abbiamo usata per dare ospitalità al personale sanitario. Vista la necessità, non aveva senso tenerla vuota, ma ora con la convenzione è cambiato tutto e ci siamo immediatamente attivati per trovare le migliori soluzioni per tutti. Ieri mattina, per esempio, appena siamo stati contattati dal Comune di Annone, abbiamo subito avviato le procedure per accogliere la mamma con la figlia». Da ricordare che i costi dell'ospitalità per il personale sanitario, in questo caso, sono coperti dall'albergatore e dalla fondazione Cei onlus che continua a raccogliere donazioni dai privati.

Giuseppe Babbo

