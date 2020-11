MESTRE Il Covid ha stravolto il mondo del lavoro, tra misure di sicurezza stringenti da adottare in sede, ampio ricorso allo smart working da casa, purtroppo anche la cassa integrazione mai come quest'anno schizzata alle stelle o, nella peggiore delle ipotesi, la perdita dell'attività. Apindustria Venezia, associazione delle piccole e medie imprese della Città metropolitana, aderenti a Confapi, e Confapi di Treviso promuovono per dopodomani, giovedì, un webinar dalle ore 17, sul tema Covid-19, gestione dei casi in azienda. Moderati da Monia Moresco, ne parleranno: Carlo Bramezza, direttore generale dell'Ulss 4 Veneto orientale; Lorenzo Bulegato, direttore del Dipartimento di prevenzione; Lucia Calgaro, direttrice dell'Unità operativa complessa Spisal; Luigi Nicolardi, esperto in materia; Marco Zecchinel e Nicola Zanon, rispettivamente presidente e direttore di Apindustria Venezia che da quand'è scoppiata la pandemia è molto attiva sul fronte informativo e formativo tramite webinar, on line, a partecipazione gratuita (è sufficiente l'iscrizione). Per affrontare il problema dei contagi nelle proprie imprese abbiamo creato un gruppo di lavoro ad hoc che abbiamo chiamato Task Force Covid-19 spiegano gli organizzatori composto da professionisti che si occupano di temi legati alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro. Durante il meeting verranno presentate le procedure sulla gestione pratica del lavoratore identificato come contatto stretto di un contagiato e del lavoratore sintomatico in azienda. (a.spe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA