Il virus bussa anche all'Antica scuola dei Battuti, la residenza per anziani di Mestre. Finora ospiti e dipendenti erano rimasti immuni a ogni contagio. Però mercoledì con un anziano trovato positivo e nel tempo tecnico di un'indagine con tampone, un unico caso di contagio si è trasformato in un focolaio. A ieri sera erano 12 gli ospiti positivi (uno in ospedale) e 2 gli operatori. In tutto, all'improvviso, quattordici persone malate di Covid-19. Con lo strascico dell'immediata sospensione delle visite dei parenti, della creazione di un reparto dove ospitare i malati, di una sanificazione straordinaria e di una nuova campagna di tamponi che ha coinvolto circa 700 persone. Il primo positivo è stato un anziano, entrato nella residenza a settembre 2019 e «come tutti gli altri ospiti dal marzo ad oggi sottoposto a sette campagne di screening, che hanno dato tutte esito negativo». Anche un messo comunale di Ca' Farsetti è risultato positivo al coronavirus, in quarantena a casa, e altri 10 suoi colleghi in isolamento fiduciario perché contattati. Tutti però negativi al tampone e sulla via di ritorno al lavoro una volta che i 14 giorni di quarantena saranno terminati. Complessivamente ieri i nuovi contagi in provincia sono stati 32.

