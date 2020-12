IL VACCINO

PALMANOVA Sono le 9.06, quando l'ago buca il braccio di Ariella Breda e in Friuli Venezia Giulia viene iniettata la prima dose del vaccino Pfizer. A riceverla è il medico che dieci mesi fa, era il 28 febbraio, rilevò il primo caso di positività al coronavirus in un cinquantenne di Gorizia che lo aveva contratto all'ospedale di Treviso, dove era andato a visitare un parente. Date, ore e simboli servono proprio a fissare nella storia i passaggi chiave. E quello vissuto ieri mattina a Palmanova con il Vaccine Day Fvg - sicuramente lo sarà.

Dopo la dottoressa del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi), si sono passati il testimone Carlo Tascini, responsabile della Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale di Udine, Tommaso Pellis, direttore di Anestesia e rianimazione a Pordenone, Maria Chiara Corti, direttrice dei servizi socio sanitari dell'Asugi, Guido Lucchini, al vertice dei medici pordenonesi, Fabio Barbone, a capo della task force anti-Covid del Fvg. Via via, nelle cinque postazioni allestite all'interno della sala ottagonale della Protezione civile, lo staff guidato dal dottor Michele Chittaro ha proseguito fino alle 17.30 per completare la somministrazione delle prime 265 persone prescelte nella giornata zero della campagna vaccinale in regione grazie alle altrettanti dose giunte a Palmanova attorno alle ore 8.00, dopo lo sbarco all'aeroporto militare di Rivolto, grazie alla scorta di Carabinieri e Polizia.

«Sto bene, ora vado a casa, pronta per rimettermi al lavoro da domani». Con lo sguardo felice ed orgoglioso la dottoressa Breda, dopo il breve periodo di osservazione post vaccino, si è avviata verso casa pronta per rimettersi a lavorare. «Sono contenta di essere la stata prima, di essere stata un esempio con i fatti in questa battaglia ha spiegato - Guardare alla vaccinazione come una opportunità per svoltare deve essere il nostro motto. Dieci mesi fa ricordo una grande frenesia, non c'era il tempo per pensare a quello che stava accadendo, era una cosa più grande di noi, ma avevamo capito che occorreva darsi da fare e collaborare e lo stesso spirito deve pervaderci anche adesso». «Non ho sentito nulla! Sto bene», afferma col suo chiaro accento toscano il dottor Tascini al termine dei 15 minuti di osservazione. «Ora, tra tre settimane, il richiamo aggiunge e si va avanti. Purtroppo vedendo i malati di polmonite che sono tanti e sono gravi, il vaccino è lo strumento che ci può permettere di uscire dalla pandemia. In base alla disponibilità e alle categorie, la vaccinazione dovrà essere fatta per aumentare la famosa immunità di gregge per ridurre il numero dei malati. E agli scettici dico che le persone testate per le prove di questi vaccini, 40mila, sono un numero adeguato per verificare eventuali eventi avversi, mi sento di dare un messaggio rassicurante e di affidarsi alle autorità regolatorie che ha seguito i tempi giusti per la sperimentazione».

«Una giornata storica che ci auguriamo possa rappresentare l'avvio di un cambio di passo nella lotta al coronavirus nella nostra regione», ha affermato a metà giornata il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, affiancato come sempre dal suo vice Riccardo Riccardi. «L'auspicio - ha proseguito - è che si possa procedere quanto prima all'avvio della vera e propria campagna vaccinale in regione. Prima arriveranno tutte le dosi programmate dal piano commissariale per questa prima fase e prima riusciremo a coprire quella fascia di popolazione composta da operatori sanitari e sociosanitari a cui si aggiungono gli ospiti e gli operatori delle case di riposo. Noi siamo già pronti. Ci auguriamo che venga confermata la scadenza indicata da Roma che prevede l'invio delle prossime 10mila dosi entro i primi giorni di gennaio». In tal senso risulta rassicurante la comunicazione del Governo, che visti i grandi passi in avanti compiuti dal vaccino messo a punto da Astra Zeneca - farmaco non necessita della complessa catena del freddo, come per Pfizier e Moderna procederà velocemente alla sua approvazione, «perché ciò rappresenterebbe un cambio di passo nel processo di copertura della popolazione», ha concluso Fedriga.

