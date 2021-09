Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COVID E SCUOLAVENEZIA Questi i numeri: 56 casi, 55 classi di 47 scuole coinvolte e 908 studenti in quarantena su un totale di circa 62mila studenti e 3mila classi: in pratica un alunno ogni 1.127 circa e una classe ogni 54.Eccolo, il bilancio Covid dell'Ulss 3 della prima settimana del nuovo anno scolastico, partito lunedì 13 settembre in ogni ordine e grado, di nuovo con la didattica in presenza per tutti, visto dall'angolatura dei...