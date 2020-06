L'ESEMPIO

TREVISO Prevenzione e informazione. Sono due le parole d'ordine diventate per la cooperativa Hilal il timone con cui governare la barca nella tempesta del Coronavirus. L'ente gestisce i centri di centri d'accoglienza per richiedenti asilo all'Hotel Ferro di Treviso e al b&b Le Magnolie di Mogliano. La direzione fin da febbraio ha deciso di puntare fermamente sul far comprendere le reali proporzioni della minaccia pandemica ai circa cento ospiti dislocati nelle due sedi.

SICUREZZA SENZA ECCEZIONI

«Da subito abbiamo lavorato nel solco della prevenzione, spiegando ai migranti cosa ci trovavamo davanti e cosa era assolutamente necessario fare per tutelare la nostra e la loro salute - spiega il responsabile Abdallah Khezraji -. Nella fase del lockdown i contatti con l'esterno sono stati ridotti all'osso e mascherine, gel e presidi sanitari sono diventati una regola ferrea che vige tutt'ora, come il mantenimento delle distanze. Abbiamo insistito affinché gli ospiti non dessero mai per scontato che una persona, anche apparentemente sana, potesse non essere un pericolo. Al contempo, chiunque accusasse sintomi anche lievi era tenuto a comunicarlo tempestivamente». Ad oggi la vita è tornata alla quasi normalità anche nei due centri d'accoglienza, ma il disinfettante continua a campeggiare a ogni ingresso e le mascherine rimangono obbligatorie tanto per il personale quanto per i profughi.

INFORMAZIONE PER TUTTI

La cooperativa Hilal per essere certa che ogni migrante potesse avere reale concezione dell'epidemia non si è fermata alle raccomandazioni. «Ci siamo organizzati con un sistema di videochiamate per far sì che tutti gli ospiti potessero collegarsi ai mediatori e agli assistenti legali ogni volta che avessero avuto bisogno di informazioni o chiarimenti - prosegue Khezraji -. Non tutti hanno a disposizione un cellulare collegato a internet o riescono a leggere i giornali, per questo abbiamo voluto tenerli informati in presa diretta. Che io sappia siamo stati gli unici in Italia a farlo». La reazione è stata ottima, vista anche la generosità dimostrata dagli stessi ospiti che a metà aprile hanno donato oltre mille euro al Comune di Treviso da destinare i più bisognosi, raccogliendoli direttamente dalla modesta somma che viene versata mensilmente a ciascuno di loro. «Si è trattato di una loro decisione spontanea, giunta quando purtroppo si è capito che non sarebbero potuti andare di persona ad aiutare gli altri a causa della minaccia sanitaria - racconta il responsabile -. I ringraziamenti del Comune e della prefettura li hanno commossi e questo episodio è stata l'ennesima conferma degli ottimi rapporti intessuti in questi quattro anni con la comunità locale». Sulle vicende legate alla ex caserma Serena, Khezraji ha le idee chiare: «Gestire un complesso del genere è incredibilmente difficile, non siamo davanti a un lavoro semplice. Tuttavia è necessario scoprire dove questo operatore si sia infettato. Noi ne abbiamo uno che ora si trova all'estero e la prima preoccupazione è stata informarci per assicurarci che al rientro svolga l'isolamento fiduciario e il tampone prima di tornare in struttura».

Serena De Salvador

