COVID E DIDATTICA

VENEZIA Ha creato non poca preoccupazione nel quartiere la notizia che nella scuola materna Arcobaleno di Campalto un buon numero di insegnanti è risultato positivo al Coronavirus. In un primo momento sembrava che le maestre del plesso di via Orlanda contagiate dal virus fossero otto, mentre poi si è appreso che le educatrici sottoposte al tampone e risultate positive sono sei (letà è compresa tra i 35 e i 55 anni), alle quali sarebbe però da aggiungere, anche se non tutte le versioni combaciano, un adulto appartenente al personale ausiliario. La scuola, su disposizione del dipartimento di prevenzione dell'Ulss 3 Serenissima, è stata immediatamente chiusa mercoledì scorso.

APPRENSIONE

Più che giustificabile l'apprensione delle famiglie per il timore che il contagio possa aver coinvolto i bambini della scuola, anche se i primi riscontri sembrano, tuttavia, confortanti. Ieri, infatti, è stato eseguito da parte dell'azienda sanitaria il tampone a tutti i piccoli della sezione C e al personale insegnante e non della scuola che ancora non era stato sottoposto ad indagine, e da quanto riferiscono il presidente della Municipalità di Favaro, Marco Bellato, e il delegato che tiene i contatti con la dirigenza scolastica, Simone Mestriner, pare che non siano emerse altre criticità. Oggi e domani lo screening verrà esteso anche ai bambini delle sezioni B e C e così, lunedì, sarà possibile avere un quadro completo della situazione. La Municipalità ha fatto intanto sapere che nei plessi di pertinenza dell'istituto comprensivo Gramsci di Campalto, al quale appartiene anche la materna Arcobaleno, non vi sono altri casi. La Municipalità, inoltre, ha voluto allargare l'indagine anche negli altri plessi di Favaro che dipendono dal comprensivo Ilaria Alpi. «Anche nei plessi favaresi e delle frazioni di Tessera e Dese dice Bellato fatta eccezione per tre persone adulte che sono in quarantena, non si registra, alcun fatto anomalo».

IL CENTRO DIURNO DI OLMO

Anche Martellago sorvegliata speciale: operatrice positiva, Ceod di Olmo sotto stretto monitoraggio. Nonostante la negatività, a martedì, di tutti i 24 utenti, non è ancora rientrato l'allarme Covid al centro occupazionale diurno dell'Ulss 3 gestito dalla cooperativa Codess. Alla notizia che un'addetta da giovedì 15 ottobre è rimasta a casa con la febbre, l'azienda sanitaria per scrupolo martedì mattina ha sottoposto a tampone rapido, nella struttura, gli altri operatori e tutti i soggetti accolti al Ceod. Sarebbero risultati tutti negativi, per cui non è stata disposta alcuna quarantena e il servizio è potuto continuare, ma ieri si è avuta la conferma che l'operatrice a casa con i sintomi è positiva. Finché non saranno passati i giorni della possibile incubazione, quindi, tutti gli utenti (e ovviamente gli altri operatori) saranno monitorati.

Intanto l'Ulss 4 del Veneto orientale ha diramato un comunicato in cui si precisa che «si registrano altri casi di contagio nelle scuole di questo territorio ma la situazione è sotto controllo. Gli istituti scolastici sono ben organizzati e ben monitorati. Lo dimostra il fatto che i casi indice sono tutti riconducibili ad ambienti extrascolastici, oltre a questo i tamponi eseguiti sui compagni di classe dei contagiati sono risultati nella quasi totalità negativi».

48 CASI NELL'ULSS 4

A dirlo è il direttore generale Carlo Bramezza. Dall'inizio dell'anno scolastico al 21 ottobre gli studenti positivi al virus sono stati complessivamente 40. A questi si sono aggiunti ieri altre 8 positività accertate in una scuola di Caorle. Per ogni positività rilevata sono state avviate indagini per risalire ai relativi contatti a rischio contagio, ciò ha prodotto l'effettuazione di 1766 tamponi che hanno coinvolto 43 classi e 32 istituti scolastici di vario grado nel Sandonatese e nel Portogruarese. Due i casi di personale scolastico risultato positivo al tampone sempre alla data del 21 ottobre.

Mauro De Lazzari

Nicola De Rossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA