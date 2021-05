Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NESSUN MORTOPORDENONE Dopo oltre sette mesi ieri è stata la prima giornata in cui il quotidiano bollettino regionale dell'emergenza Covid non ha registrato persone decedute. Non accadeva esattamente da metà ottobre 2020, da quando cioé è ripartita quella che sarebbe stata l'ondata più terribile della pandemia. Sono stati mesi lunghissimi e pesantissimi con una situazione sanitaria e della gestione ospedaliera più volte al limite del...