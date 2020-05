L'INTERVISTA

PADOVA La metafora più usata per definire l'incubo del Covid 19 è guerra. Come una guerra sta influenzando disastrosamente la vita collettiva e individuale. Ci sono i morti e ci sono i feriti, bisognosi di essere aiutati a rimarginare anche i traumi mentali e quelli dell'anima. Le prime linee del personale sanitario, i contagiati, chi ha subito un lutto: aumentano le richieste di aiuto anche all'Associazione Emdr Italia, società scientifica che utilizza la cosidetta tecnica degli occhi, movimenti oculari volontari che riducono l'intensità delle emozioni negative e favoriscono lo sviluppo di pensieri d'adattamento. È intervenuta con successo con i sopravvissuti dei più recenti terremoti, del crollo del ponte Morandi, della strage dell'hotel di Rigopiano. È nata alla fine degli anni Ottanta in America per i traumatizzati di una vera guerra: i reduci del Vietnam. Nel padovano, uno dei supervisori dell'associazione è la dottoressa Cristiana De Luca, impegnata in vari progetti di emergenza psicologica Covid in Veneto.

Dottoressa, come si combatte psicologicamente la guerra al Covid 19?

«È una guerra che si gioca nel campo dell'incertezza, dell'impotenza e dell'imprevedibilità. L'autoprotezione psicologica è mantenere il più possibile la nostra routine. Se serve, si può chiedere un aiuto specialistico. In Veneto, in collaborazione con il Fondo Sani in Veneto, abbiamo istituito un supporto telefonico e online gratuito: è sufficiente fare richiesta allo 041/2584909 o alla mail ascolto@saninveneto.it».

Quali possono essere le conseguenze del forzato isolamento?

«Le comuni reazioni da stress traumatico: ansia, depressione, agitazione, disturbi del sonno, stato di tensione e difficoltà a rilassarsi, irritabilità e nervosismo. E nei contagiati un irrazionale senso di colpa».

Com'è aumentata la richiesta di un vostro aiuto?

«Di molto, ma solo in una seconda fase. Inizialmente anche diversi pazienti abituali hanno preferito prendersi una pausa durante il lockdown, però dopo un paio di settimane hanno ripreso le sedute. A loro si sono via via aggiunte tante altre persone colpite specificamente dall'emergenza Covid-19. Certo, sono cambiate le nostre modalità di intervento: è inusuale anche per noi seguire i pazienti online e via telefono».

Qualche esempio di intervento?

«Emblematico un caso nel primo focolaio di Vo'. Un uomo è risultato positivo asintomatico, sano ma costretto all'isolamento assoluto e totale. Si è negativizzato solo dopo due mesi, un tempo lungo. È arrivato alla disperazione, non ce la faceva più. Il nostro intervento è stato indispensabile».

E medici e infermieri in prima linea?

«Proprio a Padova ci ha fatto richiesta d'intervento l'Associazione Medici Specializzandi, mandati subito al fronte. Ne stiamo seguendo diversi. Con due-tre sedute a settimana si cerca di fargli scaricare la tensione accumulata. Hanno un enorme carico di responsabilità, non possono appoggiarsi a un tutor e sono provati, anche spaventati. Vale anche per infermieri e operatori sanitari, in costante contatto con la realtà del contagio. C'è un medico che ha confessato di bere e fumare di più per scaricare lo stress e fatica a dormire. L'insonnia è un segnale grave e importante, significa che si vive costantemente in stato di allerta».

E chi ha subito un lutto?

«Purtroppo ci sono anche questi pazienti. Stiamo seguendo una donna contagiata, come l'intera famiglia che ha perso una persona cara. Questi sono casi che hanno bisogno di un sostegno molto serrato».

Si rivolgono a voi anche istituzioni o enti?

«Ad ora siamo a 178 interventi in tutta Italia per l'emergenza Coronavirus in collaborazione con Comuni, istituzioni sanitarie, ordini professionali ed associazioni varie. Nostri specialisti padovani sono attivi in supporto all'Azienda sanitaria di Bergamo, dove la situazione è disastrosa. È un epicentro anche psicologico del virus, al confronto il Veneto e Padova sono un'isola felice».

Cosa succederà alla fine dell'emergenza?

«Non sappiamo quando, né come, né in che modo finirà. Per usare la metafora della guerra, ci sarà il momento della conta dei danni e delle vittime. Sarà anche importante sottolineare quello che ha funzionato, il nuovo senso di comunità e solidarietà sperimentato e le eccellenze che stanno via via emergendo. Molti in questa emergenza hanno riscoperto anche la propria capacità di resilienza».

Con che approccio dovremo affrontare la ripresa della normalità?

«Non sappiamo quale sarà questa normalità. L'approccio più utile è quello rispettoso delle regole di protezione, delle nostre emozioni e di quelle degli altri. E fiduciosi della nostra capacità come individui di adattamento e di ripresa come popolo. È soprattutto il nostro atteggiamento di fronte alle catastrofi che permette di fare la differenza».

Maria Grazia Bocci

