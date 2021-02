LA RICERCA

VENEZIA I numeri confermano il trend in calo nei contagi e quindi nella diffusione del virus, ma nel frattempo si gioca d'anticipo con la caccia alle varianti. A cominciare dalla mutazione più temuta, quella inglese: la Regione sta monitorando tutte le varie deviazioni del covid, indagine a cui sta partecipando anche l'Ulss 3 Serenissima. «Si lavora - sottolinea il direttore del dipartimento di prevenzione dell'Ulss veneziana Luca Sbrogiò -per sequenziare campioni selezionati casualmente sui vari territori». L'analisi complessiva che si sta svolgendo a partire da questa selezione di tamponi molecolari si concentra su alcune categorie di soggetti testati: i casi di reinfezione e gli individui infettati anche se già vaccinati, i pazienti immunocompromessi positivi ricoverati a lungo, gli individui in arrivo da Paesi con alta incidenza di varianti Sars-CoV-2 o provenienti da aree in cui si registra un aumento dei casi o cambiamento nella trasmissibilità e nella virulenza, i soggetti coinvolti in cluster.

LA PROCEDURA

In particolare, l'Istituto superiore di sanità ha chiesto ai laboratori sui territori di selezionare dei sottocampioni di casi positivi e di sequenziare il genoma del virus per individuare la presenza della variante inglese, poi la presenza della variante brasiliana e, se necessario, anche quella sudafricana. Ogni settimana il laboratorio dell'Ulss invia all'Istituto zooprofilattico regionale una serie di tamponi positivi selezionati secondo i criteri indicati. La conferma della presenza di varianti arriva poi dalle analisi effettuate dallo stesso istituto, il quale ha già restituito all'azienda sanitaria veneziana, inserendoli contemporaneamente nella ricerca più vasta, informazioni riguardanti casi di variante inglese registratisi nel territorio dell'Ulss 3.

L'individuazione di casi di variante inglese chiede un monitoraggio maggiore, ma le indicazioni cliniche non cambiano: «Risultare positivi a una variante - aggiunge Sbrogiò - non significa al momento essere affetti da una patologia diversa, né per quanto riguarda le conseguenze cliniche né per quanto riguarda gli interventi terapeutici. Le varianti, e in particolare la variante inglese, evidenziano piuttosto una differenza nella trasmissibilità del contagio. Ed è per questo che a fronte dell'individuazione di soggetti colpiti da variante, i sanitari del Sisp attuano protocolli di monitoraggio più stringenti, nel segno di una ancor maggior prudenza quanto alla possibile diffusione del virus». Le persone che hanno contratto la variante inglese, quindi, vengono invitate a osservare con il massimo rigore le precauzioni (distanziamento, mascherine, regole igieniche) proprio per la sua maggior virulenza.

IL BILANCIO

Il bollettino quotidiano di Azienda zero, nel frattempo, conferma la fase di discesa dei contagi. Ieri i nuovi casi sono stati 96, che portano il totale dei positivi nel Veneziano a 5.039, praticamente la metà di quelli di un mese fa. Continuano a scendere i pazienti gravi: i ricoveri in terapia intensiva sono calati a 12, 8 a Dolo, 1 a Mestre, 2 a Portogruaro e 1 a San Donà. Si continua, però, a morire: anche ieri si sono registrate due vittime.

Davide Tamiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

