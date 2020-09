POLITICA E COVID

VENEZIA C'era da aspettarselo che il Covid e le misure di prevenzione avrebbero fatto danni oltre che all'economia del Paese e delle famiglie, anche alla campagna elettorale. E poiché il coronavirus non guarda in faccia nessuno, è passato anche tra i politici di ogni livello dopo l'ex premier Silvio Berlusconi. Ieri il candidato del centrosinistra, antagonista di Zaia in Regione Arturo Lorenzoni ha dichiarato di essere positivo al Covid.

Subito dopo, Pier Paolo Baretta, candidato sindaco a Venezia per la coalizione di centrosinistra, che aveva avuto un fugace incontro con Lorenzoni domenica mattina (con mascherina e distanziamento e all'aperto) ha annunciato di essersi sottoposto a tampone per precauzione e di autospendersi temporaneamente dalle attività elettorali.

AUTOISOLAMENTO

« Ho appreso che il candidato Presidente alla Regione Veneto Arturo Lorenzoni è risultato positivo al tampone Covid-19. Ho incontrato Arturo domenica scorsa per un'iniziativa di campagna elettorale - ha raccontato Baretta - Io sto bene e non ho sintomi. Come richiesto dalla normativa vigente, ho comunicato all'autorità sanitaria il contatto avuto. Mi sono sottoposto al tampone - di cui attendo i risultati - e nel frattempo per rispetto di tutti i veneziani che incontro quotidianamente mi sono posto in autoisolamento».

La campagna elettorale però non si ferma. Il tampone è risultato negativo e ora Baretta è in attesa di indicazioni su quando potrà tornare ad uscire.

TAMPONE NEGATIVO

«L'esito è stato negativo, ora attendo le indicazioni delle autorità competenti. Tutta la coalizione - ha continuato - i volontari e i cittadini che pensano che un'alternativa per Venezia sia possibile saranno in prima linea ogni giorno in tutti i quartieri della città. A loro dico: la nostra campagna continua sulle vostre gambe. Nei prossimi giorni io continuerò ad essere presente con tutti i mezzi utilizzabili, sui media e sui social, e a presentare proposte e idee per la Venezia del futuro».

IMPEGNI ANNULLATI

Tutti gli impegni di ieri sono stati ovviamente annullati, tra cui la cena di sottoscrizione programmata all'hotel Bologna con il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli.

Spostato a data da definirsi anche l'incontro previsto questa mattina all'Officina del gusto a Mestre sulla Città metropolitana e le riforme. All'incontro dovevano partecipare i senatori Pd Alessandro Alfieri (capogruppo in commissione Affari esteri) e Andrea Ferrazzi (capogruppo in commissione Ambiente e territorio) oltre a Marisa Gruarin, la candidata del Pd per la Municipalità di Mestre e alla consigliera regionale uscente e candidata dem Francesca Zottis.

Anche lei si è possa spontaneamente in autoisolamento a causa degli incontri con Lorenzoni. Anche nel suo caso, comunque, il tampone è risultato negativo.

