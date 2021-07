Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BILANCIOVENEZIA I contagi rialzano la testa. Nulla di allarmante, almeno per ora, ma c'è da rilevare che il bollettino giornaliero di Azienda Zero ieri è tornato a rilevare un incremento dei positivi di nuovo in doppia cifra: 21 per la precisione, dopo molti giorni in cui ne sono stati contati di seguito una manciata e in cui, talvolta, la casella è rimasta proprio vuota.In questo momento in cui a preoccupare sono soprattutto le...