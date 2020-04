(zan) Assicurazioni per coprire il rischio dell'infezione da coronavirus. Ne potranno beneficiare, da un lato, i soci della Bcc Pordenonese Monsile, dall'altra i lavoratori dei negozi di alimentari e di altri beni di prima necessità, aperti anche in questo periodo. L'hanno battezzata Andrà tutto bene: è la polizza sottoscritta dalla banca di credito cooperativo di Vedelago a favore della maggior parte degli oltre 18 mila soci che dovessero essere ricoverati per aver contratto il Covid-19. Con scadenza il 31 dicembre di quest'anno, potranno usufruirne, in modo totalmente gratuito, tutti i soci fino al 71esimo anno d'età, contro i 65 normalmente previsti. La polizza comprende una diaria per il ricovero, più una forfettaria nel caso di ricovero in terapia intensiva. Per i lavoratori del commercio, che passano la giornata dietro il banco e in molti casi sono impegnati anche nelle consegne a domicilio, arriva ma ora arriva grazie ad un accordo stipulato tra Filcams, Fisascat, Uiltucs, Unascom-Confcommercio ed EbiCom (l'ente bilaterale trevigiano del settore) il rimborso dell'assicurazione contro il rischio Covid19 per ogni dipendente o titolare di attività aperta al pubblico. «In questo periodo - spiega il presidente di EbiCom Massimo Marchetti- abbiamo dato priorità alla salute dei lavoratori ». Per adesioni ed informazioni, gli interessati sono invitati a rivolgersi entro il 10 aprile agli uffici sindacali allo 0422 580361.

