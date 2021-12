IL PUNTO

VENEZIA Il Covid contagia i bambini, che fino ad oggi non hanno potuto usufruire della vaccinazione, ma nelle scuole la situazione non è critica a dispetto di quello che può essere l'immaginario collettivo. È, questa, la sintesi che emerge dai dati diffusi dall'Ulss 3 Serenissima: i bambini tra i 5 e gli 11 anni attualmente positivi sono 779 contro i 652 dell'11 dicembre scorso, un incremento del 18% in pochi giorni che conferma quanto già noto: il virus cammina e si diffonde soprattutto laddove non trova l'ostacolo del vaccino. Guardando, però, alla situazione delle scuole, ormai si preparano alla chiusura per le vacanze natalizie, si può constatare che è addirittura migliore oggi dell'ultima decade di novembre, anche se ovviamente il quadro generale è peggiorato rispetto a un mese e mezzo fa. I numeri più significativi: oggi ci sono 76 scuole coinvolte da almeno un contagiato; erano 81 il 26 novembre, 61 il 22, 28 l'8 e ancora 28 il 2 del mese scorso. Gli alunni positivi sono ora 161, mentre erano 212 tre settimane fa e 195 quasi un mese fa. La sorpresa più grossa, forse, sta sugli alunni quarantenati: sono adesso 394 quando, invece, il 26 novembre erano 862 e sei giorni prima 890.

IL PERSONALE

Stesso andamento che si riscontra tra il personale docente e non: oggi sono 21 i lavoratori positivi contro i 35 e i 28 del 26 e 22 novembre, mentre i quarantenati in questo momento sono 20 che è la metà esatta dei 40 di tre settimane fa e quasi un quinto dei 94 del 22 novembre. Insomma, la lettura che ne esce è che se nel corso di novembre la crescita degli indici è stata importante, in dicembre non c'è stata la tanto temuta esplosione dei casi, anzi. Resta alta lattenzione e resta alto il carico di lavoro per chi esegue i tamponi e per chi organizza i tracciamenti sottolinea il direttore generale dell'Ulss 3 Edgardo Contato ma anche nel nostro territorio le scuole restano un luogo in cui la diffusione del contagio è, tutto sommato, sotto controllo. Si conferma un trend già visto in altri momenti, secondo il quale comunque, anche grazie al lavoro congiunto tra azienda sanitaria e istituti, le regole di contenimento del contagio sono applicate in maniera efficace e molto spesso il contagio avviene fuori dallambito stretto della frequenza scolastica. Certo: le singole famiglie coinvolte nei casi che si verificano vivono giornate complicate, ma va detto che il mondo della scuola nel suo complesso ha risposto in modo attento, coerente e ordinato alla pressione del virus, anche per garantire ai bambini e ai ragazzi tutta la possibile continuità scolastica. Oggi partono le vaccinazioni pediatriche per cui le prenotazioni si sono aperte lunedì. Fino a domenica compresa sono aperti i primi 690 slot al PalaExpo di Marghera, 504 al palasport di Dolo e 72 nello spazio Aspo del porto di Chioggia, per un totale di 1.266 sui 10.126 totali a disposizione fino al 9 gennaio, pari al 30% della platea eleggibile composta di 34.687 bambini tra i 5 e gli 11 anni (classi 2016-2010). In questi giorni i riflettori sono accesi su questa fascia d'età: le rilevazioni dicono che da una settimana sono in diminuzione i nuovi contagiati di giornata, essendo stati 62 il 10 dicembre, 53 e 50 l'11 e il 12 e poi 37 il 13 e 27 il 14, cioè l'altro ieri. Da rilevare, peraltro, che il quadro dei ricoveri pediatrici per Covid è assolutamente tranquillo, visto che al momento c'è soltanto un bambino di 10 anni positivo degente all'Angelo di Mestre, che però era entrato in ospedale per un altro motivo e solo in sede di controllo è risultato contagiato. L'altro ieri, invece, era stata dimessa la prima neonata positiva in assoluto, riportata a casa assieme alla mamma, entrambe in buone condizioni. Intanto, sul versante pandemico, il bollettino giornaliero di Azienda zero della Regione ieri ha registrato in provincia altri 623 nuovi contagiati. Gli attualmente positivi sono 8.917. I ricoverati 170, con 21 terapie intensive. Continua a muoversi la casella dei decessi, visto che ne sono stati conteggiati altri cinque rispetto l'altro ieri, per un totale di 2.110 da inizio pandemia. Erano 2.088 lo scorso 8 dicembre, pertanto ci sono stati 22 morti in una settimana.

LA SMILE E LA PINOCCHIO

Tra le fasce d'età più basse ieri si sono registrate, tra le altre, ancora due quarantene: una nella sezione Smile della scuola d'infanzia comunale Duca D'Aosta alla Giudecca e una all'asilo nido Pinocchio di Carpenedo. Si tratta, come ha commentato l'Assessora alle politiche educative Laura Besio, di due quarantene attivate in via precauzionale in seguito all'accertamento di un caso di positività. Al contrario delle scuole primarie e delle scuole secondarie dove una classe entra in quarantena (e quindi in Dad) solo al terzo caso positivo, ai nidi e all'infanzia la quarantena scatta anche con un solo caso. Questo perché i bambini sotto i 6 anni non sono tenuti a portare la mascherina e in ambienti chiusi, nonostante i rigidi protocolli di sanificazione, il virus potrebbe propagarsi facilmente.

