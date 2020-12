IL QUADRO

TREVISO Superata quota 700. La scia di lutti si allunga sempre di più. Sono 718 le persone che hanno perso la vita nel trevigiano dopo essere risultate positive al coronavirus in quasi dieci mesi di epidemia. Solo ieri si sono contati altri 19 decessi. Gli ultimi tre mesi e mezzo sono stati i peggiori: oltre la metà dei lutti è stata registrata dall'inizio di settembre ad oggi. «La seconda ondata è più pesante della prima spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca i nostri operatori stanno facendo un super lavoro negli ospedali, dando il cuore per i pazienti. L'assistenza viene sempre e comunque garantita a tutti: non deve esserci alcun dubbio. E non siamo come a Bergamo nel corso della prima ondata. A Castelfranco e Montebelluna, ad esempio, nel territorio più colpito, fino ad ora ci sono stati rispettivamente 18 e 17 decessi legati al Covid. Non vedo i disastri che vengono dipinti da qualcuno. Non ci appartengono». «Il futuro è sempre nelle nostre mani aggiunge se continueranno ad esserci ammassamenti come quelli visti a Treviso nell'ultimo periodo, è chiaro che i contagi sono destinati ad aumentare».

IL BOLLETTINO

La situazione resta pesantissima. Anche ieri sono emersi 766 nuovi contagi nella Marca. Sono 16.224 i trevigiani che ora stanno combattendo contro l'infezione da coronavirus. Tra questi, 439 sono ricoverati negli ospedali. Compresi 38 in Terapia intensiva. Più 34 pazienti positivi trasferiti nelle strutture satellite: 19 nell'ex Guicciardini di Valdobbiadene e 15 nel centro anziani Sant'Antonio di Conegliano. L'Usl sta lavorando per riuscire a trasferire complessivamente 60 persone in questi due centri. Ma il problema non è solo l'alto numero di ricoveri legati al Covid. Lo stesso virus, infatti, sta colpendo inesorabilmente anche il personale degli ospedali. Ad oggi sono 126 gli operatori (tra i quali 16 medici) costretti a casa tra isolamenti e quarantene. A Montebelluna, in particolare, mancano 29 infermieri e 18 oss. E il Ca' Foncello deve a sua volta fare a meno di una cinquantina di oss. Proprio a Treviso è emersa una scia di contagi tra il personale del reparto di Medicina 2. Sono risultate positive 6 persone: un medico e cinque operatori. L'Usl ha subito sottoposto a screening tutti i pazienti. «E non sono emersi contagi specifica Stefano Formentini, direttore dell'ospedale di Treviso il protocollo prevede controlli periodici ogni 8 giorni nei reparti Covid e ogni 20 giorni in quelli non Covid. In presenza di pazienti fragili, però, seguiamo tempi ancora più ristretti. Ad oggi non abbiamo focolai». Lo stesso sistema di sorveglianza ha fatto emergere il contagio di 3 operatori della Geriatria, il reparto dove tra febbraio e marzo si sviluppò il primo grande focolaio.

L'ALTRO FRONTE

L'altro fronte è quello delle case di riposo. Anche qui i contagi continuano ad aumentare. Oggi il coronavirus è entrato nell'80% delle strutture trevigiane: 43 su 54. Sono state contagiate 882 persone: 594 anziani e 288 operatori. Otto centri contano più di venti ospiti contagiati. E sei hanno superato quota 40. Tra questi ultimi ci sono i focolai esplosi nell'istituto Bon Bozzolla di Farra di Soligo e nella casa di riposo Aita di Pieve del Grappa. «La struttura si è subito blindata e ha attuato i protocolli per garantire la sicurezza di tutti spiega Giuseppe Bubola, presidente del Bon Bozzolla i residenti sono stati isolati in nuclei dedicati, con le necessarie separazioni, sono stati creati percorsi specifici e il personale è stato organizzato con appositi turni, potenziando i dispositivi di prevenzione». Pure la casa di riposo Aita è blindata. Qui ci sono 46 anziani positivi. E mancano 23 operatori (15 dipendenti diretti e 8 della coop Ancora) in quarantena causa Covid. «Per poter recuperare risorse umane e garantire l'assistenza ai nostri ospiti è, in sintesi, quanto comunicano dalla struttura è stato temporaneamente chiuso un nucleo. Gli ospiti sono stati ricollocati in altri due nuclei». Di seguito, ci sono più di 40 anziani contagiati anche nella casa di riposo Divina Provvidenza di Santa Lucia di Piave, nella casa di soggiorno Prealpina di Cavaso, nel centro Umberto I di Montebelluna e nella Guizzo Marseille di Volpago, dove si è arrivati a registrare il contagio di 117 persone (78 anziani e 39 operatori).

Mauro Favaro

