PORDENONE Salgono a 874 i malati di Covid-19 in regione. L'ultimo dato fornito ieri dalla Regione è di un aumento di 84 casi, erano stati 135 il giorno prima. Cinque le persone morte. Di cui una, ieri pomeriggio, all'ospedale di Pordenone. Per il Friuli occidentale si tratta del terzo decesso. L'uomo morto ieri, 82 anni, residente a Torre di Pordenone, aveva una patologia cardiaca. Non era in Terapia intensiva ma era ricoverato nel reparto Covid del Santa Maria degli Angeli.

In provincia le persone positive sono 167, di queste 58 sono ospedalizzate. Intanto cresce la preoccupazione per i contagi che potrebbero crescere all'interno delle case di riposo. Monitorato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asfo è in particolare il caso della Casa di riposo della Fondazione Micoli Toscano (108 ospiti, 80 operatori) di Castions di Zoppola. Dopo la scoperta della positività di due anziane ospiti entrambe ricoverate a Pordenone, una in situazione più critica ieri è emerso anche il contagio di un'operatrice della struttura. L'operatrice, da quanto si è appreso, era già a casa da qualche giorno. Spiega il sindaco di Zoppola, Francesca Papais: «Si stanno attuando tutte le misure per ricostruire i contatti ed eventualmente procedere con altri tamponi ad altri operatori. La casa di riposo aveva attuato già dallo scorso 5 marzo le limitazioni agli ingressi degli ospiti e i controlli necessari alla sicurezza dei pazienti».

La preoccupazione riguarda molti Comuni in cui ci sono case di riposo o centri per anziani. Tanto che allo stato questa però è solo una ipotesi sulla quale sindaci e Azienda sanitaria starebbero ragionando si starebbe pensando come soluzione estrema di impedire ingressi e uscite anche degli stessi operatori. Una soluzione che comporterebbe la ricerca, all'interno delle stesse strutture, di luoghi in cui fare soggiornare gli operatori. La riduzione a zero dei movimenti ridurrebbe di molto anche i rischi di contagio. Ma la questione non è certo di semplice soluzione.

PETIZIONE SINDACI

Intanto la stessa sindaca Papais ha lanciato un appello (al quale ieri si erano già uniti circa ottanta sindaci della regione) al presidente della Regione Fedriga rispetto alla situazione che riguarda alcuni medici di medicina generale: «È chiaro sottolinea Papais che tutta la sanità in questo momento è in difficoltà e in piena emergenza. Ma come sindaci, essendo noi autorità sanitaria del territorio, chiediamo un supporto maggiore ai medici di famiglia. Ci sono casi di dottori che vengono messi in quarantena o in isolamento senza però essere sottoposti a tampone. Questo significa che 1.500 pazienti per ciascun dottore restano di fatto senza l'assistenza sanitaria necessaria. E quindi con il rischio che la sanità nei territori comunali sia paralizzata. Il tampone in caso di negatività consentirebbe ai medici di poter invece continuare a lavorare».

CASO SAN VITO

Non meno preoccupante è la situazione legata ai casi di positività riscontrati nella direzione dell'Ospedale di San Vito. Dopo il primo caso di uno dei responsabili è risultato contagiato anche l'assessore sanvitese Emilio De Mattio, che lavora in ospedale come coordinatore dei tecnici di radiologia ed era stato sottoposto al tampone (ieri era circolata la notizia di un terzo caso di positività nel vertice ospedaliero, ma non si è avuta conferma) in quanto rientrava nella lista dei contatti del primo caso positivo. «Sto bene ha informato ieri De Mattio e non ho alcun sintomo». Non sembra almeno al momento che la giunta comunale di cui De Mattio fa parte debba rispettare le misure dell'isolamento domiciliare. «L'ultima riunione di giunta che abbiamo fatto ha affermato ieri sera il sindaco Antonio Di Bisceglie con De Mattio presente risale al 12 marzo. Ma erano già scattate le misure precauzionali per le riunioni. Nei giorni successivi abbiamo fatto altre due riunioni operative ma De Mattio era assente».

Preoccupano invece i due casi di positività riscontrati nella Rsa sanvitese. La Rsa dell'Azienda sanitaria è nello stesso stabile in cui si trova la casa di riposo, seppure con ingressi diversi. Ma non mancano anche in questo caso i timori che il contagio possa allargarsi.

TERAPIE INTENSIVE

In settimana, saliranno a 71 i posti letto per le terapie intensive del Fvg dedicati al Covid-19. Ad annunciarlo è il vicegovernatore, Riccardo Riccardi, che fa sapere che sta per scattare la terza fase del Piano regionale di potenziamento delle terapie intensive. «La terza fase prevista di ampliamento del numero di posti letto di terapia intensiva per pazienti Covid-19 - spiega Riccardi - sarà operativa da oggi e incrementerà da 47 a 71 la disponibilità nelle strutture ospedaliere del Fvg». Intanto, a Pordenone le Terapie intensive sono in emergenza, con i 12 posti disponibili saturati.

