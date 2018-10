Cottarelli: «L'effetto crescita non andrà oltre un anno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CRITICAPADOVA «Non mi aspetto un grande effetto sulla crescita» dalle misure contenute nel Def. Così Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio conti pubblici italiani, intervenuto ieri a Padova per presentare il suo ultimo libro. «Al meglio - spiega Cottarelli - c'è un effetto di breve periodo ma non al di là di un anno, perché altrimenti il deficit dovrebbe crescere ulteriormente e bisognerebbe dare ogni anno una spinta per mantenere alto il tasso di crescita. Ma se al contrario i tassi di interesse e lo spread rimangono a...