COSTRUZIONI

MESTRE Bisogna misurare la temperatura a tutti i muratori o basta un'autocertificazione? E come e dove mangeranno a pranzo, dopo ore di pesante lavoro, se non potranno più andare alla trattoria vicina al cantiere, e se d'altro canto non potranno portarsi il cibo da casa, come avveniva una volta, perché le regole igieniche oggi lo vietano? I cantieri edili riaprono ma bisogna vedere come, e siccome sono una parte consistente dell'economia del territorio che coinvolge 200 imprese e migliaia di addetti e professionisti, l'interesse della categoria è altissimo. Tanto che il settore delle costruzioni non ha spinto per aprire una settimana prima come molti altri, perché è meglio ricominciare a lavorare in sicurezza.

Per tutto ciò al tavolo che si è tenuto qualche giorno fa tra Ordini, imprese e Spisal hanno partecipato circa 1800 persone, un record dei collegamenti in videoconferenza. C'erano gli ordini degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geometri, dei Periti, l'Ance veneziana (associazione nazionale costruttori edili) e c'era lo Spisal, il Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro dell'Ulss 3, il cui direttore Teresio Marchi ha promosso l'evento che, su richiesta di tutti, è diventato un appuntamento settimanale fino a quando l'emergenza sanitaria non sarà stata definitivamente superata.

«Aver cercato una soluzione tutti assieme è stata un'operazione molto importante - commenta la presidente dell'ordine degli Architetti Anna Buzzacchi -. È il segno chiaro di una forte volontà di ripresa ma con intelligenza, e anche la voglia di darsi delle risposte univoche in modo che poi tutto possa essere semplificato al massimo in una situazione, quella dei cantieri edili, che è invece molto complessa. E che sia stato proprio lo Spisal a stimolare tale iniziativa individua con chiarezza che a monte è un tema di igiene pubblica. Non tutti gli Spisal in Italia sono così avanzati, come Ordine ora condivideremo questa pratica perché si crea un atteggiamento di responsabilità collettiva, non solo di un cantiere». Per lo Spisal all'incontro c'era l'architetto Cipriano Bortolato del dipartimento per la vigilanza sui cantieri che è intervenuto dopo l'assessore all'Urbanistica Massimiliano De Martin, che ha portato il saluto dell'Amministrazione e la volontà di far ripartire l'economia.

«Possiamo e dobbiamo riaprire dal 4 maggio, non si può resistere oltre, molte imprese sono in ginocchio. Si deve riprendere una vita per quanto possibile normale ma coscienti che sarà una vita cambiata» ha commentato Giovanni Salmistrari, presidente dell'Ance di Venezia (in foto), elencando i tanti problemi da affrontare. Le prime difficoltà sono quelle di interpretare e applicare senza errori i tanti decreti: dentro c'è di tutto e per cantieri che operano con calcestruzzo e macchinari pesanti, oltre che con attrezzi di precisione, non è semplice: se ad esempio bisogna davvero misurare la febbre a tutti gli operai bisogna trovare i termometri, «ed è difficile trovarli, senza contare che ora costano il doppio del solito - spiega Salmistrari -. E anche per le semplici mascherine la questione non è così semplice perché si trovano ma nella mia azienda, ad esempio, ho venti operai, significa che devo procurarne 880 al mese (usandone due al giorno)». E i costi? Schizzano alle stelle perché, oltre alle spese per i dispositivi di protezione (mascherine, termometri, igienizzanti... ), per la sanificazione quotidiana degli attrezzi, ci sono gli aggravi dei tempi perché, per garantire tutte le nuove accortezze, un operaio non lavorerà più 8 ore al giorno ma 7 se va bene, «e in un settore che già era in crisi prima della pandemia, diventa un problema non da poco».

Elisio Trevisan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA