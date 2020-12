COSTRUTTORI

VENEZIA Un anno nero per l'edilizia nel Veneziano, con le ore lavoro scese del 13,63% e la diminuzione anche di imprese (meno 2,68%) e operai (meno 3,42%). Così il Covid ha azzerato quella timida ripresa registrata a fine 2019 in un settore che già veniva da un lungo periodo di difficoltà. «Ma ogni volta che si alza la testa, arriva qualcosa che ti butta giù» il commento amaro del presidente di Ance Venezia, Giovanni Salmistrari. L'occasione ieri, nell'annuale punto della situazione con la stampa, presente anche il direttore dell'associazione, Antonio Vespignani.

LA CRISI IN CIFRE

I dati della Cassa edile di Venezia parlano chiaro. Quel calo del 13,63% di ore lavorate - dalle 6.998.227 dell'esercizio 18-19 alle 6.044.135 del 19-20 - è il risultato del «grosso blocco tra aprile e maggio, legato al primo lock down», quando le ore sono crollate del 30,74%, a cui è seguita una ripresa tra luglio e settembre, ma solo del 2,34%. «Che non fa ben sperare» ha annotato il presidente. Preoccupano anche i numeri in calo di imprese - da 820 a 798 - e operai - da 4.777 a 4.614. Diminuiscono soprattutto gli stranieri, che in questo settore sono soprattutto dell'Est. «Segno che il nostro territorio non è più così attrattivo» ha sottolineato Salmistrari.

LE PROMESSE DEI POLITICI

Ora le speranze sono per l'Ecobonus e il Recovery Plan. Ma anche su questi fronti il presidente ha denunciato limiti e rischi. «L'Ecobonus può interessare lavori di vario tipo e dimensione: dalla caldaia al grande intervento. Ma anche qui si è persa l'occasione di fare le cose semplici. Il sistema è farraginoso, complicato, vanno prodotti oltre trenta documenti! La stessa proroga a fine 2022, legata ad una percentuale di lavori, è una complicazione. Ance chiedeva di portarla al 2023 e tanti politici si erano impegnati per questo. Invece...». Salmistrati ha raccontato, in particolare, del sottosegretario Riccardo Fraccaro. «In campagna elettorale, quando sosteneva il candidato sindaco dei 5 Stelle, Sara Visman, ci aveva chiesto di fare da collettore delle istanze delle categorie dell'area metropolitana sull'Ecobonus. Abbiamo sentito tutti, preparato un documento di sintesi che gli abbiamo inviato. Era metà ottobre, non ci ha più risposto, nonostante i nostri solleciti. Questa è la solita politica, che promette sotto elezioni e poi sparisce». Altro risvolto del super bonus, quello della sua difficile applicazione a Venezia, come in altri centri storici. «Per edifici vincolati pretendere il doppio salto di classe energetica non va bene, meglio indicare un miglioramento di risparmio energetico» ha ribadito Salmistrari, forte anche di un parere quadro della Soprintendenza che per Venezia impone solo l'utilizzo di materiale tradizionali: quindi niente cappotti, né pannelli solari. Una richiesta che Ance intende portare avanti.

LIMITI E RISCHI

Più il generale resta la preoccupazione sul reale utilizzo di questo strumento da parte del mondo dei costruttori. «L'impressione è che ci si affaccia al mondo dell'Ecobonus è un altro tipo di imprenditoria, diverso dal costruttore classico: grandi gruppi con contatti solidi con banche, istituti di credito e finanziarie - ha spiegato il presidente -. Questo significa che per i lavori si affideranno ad imprese trattenendo una quota consistente. Un sistema che mi lascia molto perplesso. Il consiglio, allora, è di guardare sempre alla storia delle imprese a cui ci si affida, perché alla fine la banca che ha ceduto il credito non è responsabile, i professionisti hanno le loro assicurazioni e i problemi restano ai committenti». Perplessità anche sul Recovery Plan. «Negli ultimi anni il nostro paese è riuscito a spendere solo metà dei fondi europei - ha ricordato Salmistrari - Ora si riuscirà a tradurre in concreto questo flusso di finanziamenti? Una perplessità che si lega anche allo smart working, utilizzato in modo massiccio dalla pubblica amministrazione. Ma ci sono problemi indubbi. Per la rigenerazione degli edifici, ad esempio, serve la regolarità edilizio-urbanistica, che è sempre più difficile ottenere: gli archivi sono chiusi, gli appuntamenti si sovrappongono. Giusto, dunque, che parte del Recovery Plan vada in digitalizzazione. Ma serve più flessibilità, comunque una organizzazione diversa della pubblica amministrazione. Servono soluzioni e devono essere rapide».

Roberta Brunetti

