PREOCCUPAZIONI

MESTRE «Superare il 4 di maggio vorrebbe dire metterci in ginocchio». Non solo. «E che ci avvisino almeno una settimana prima». Lo dice Giovanni Salmistrari, presidente di Ance Venezia (Associazione costruttori edili), al termine di una videoconferenza a cui hanno partecipato l'Ordine degli Architetti, l'Ordine degli Ingegneri e il Collegio dei Geometri. Presente anche Cipriano Bortolato, referente linea Vigilanza in Edilizia della Spisal (Servizio prevenzione igiene sicurezza ambiente di lavoro), il cui contributo è stato definito «fondamentale per intraprendere il corretto percorso di ripresa». Al centro del confronto la volontà delle imprese e dei professionisti di ripartire in sicurezza al più presto, massimo il 4 del mese prossimo. «Ma chiediamo al governo - precisa Salmistari - di non comunicare la riapertura domenica 3, magari di notte, perché i cantieri non si predispongono con le nuove norme dall'oggi al domani. Un conto è la teoria dei decreti - prosegue - un altro la pratica dei cantieri, che non sono tutti uguali: ci sono quelli grandi e strutturati, ma anche quelli piccoli, talvolta con diverse ditte che ci lavorano».

Un'altra preoccupazione riguarda i nuovi costi, non tanto quelli inerenti ai dispositivi di protezione, bensì quelli legati alle modalità operative. Le squadre di lavoro potrebbero accedere ai cantieri in modo scaglionato, garantendo il mantenimento della distanza di sicurezza. Poi tutti a pranzo, ma non tutti insieme. Insomma, il mondo delle costruzioni si prepara ad una rivoluzione organizzativa. «Per un periodo dovremo imparare a lavorare in maniera diversa», riconosce Salmistari, «cambieranno anche i tempi, e il tempo è denaro. Soprattutto il privato dovrà capire che non potranno essere rispettate le tempistiche abituali, quelle di ieri, perché oggi non esistono più». L'incontro ha gettato le basi per creare delle linee guida univoche, applicabili per tutti. «Ci misuriamo - spiega il presidente - con la difficoltà di elaborare, in un momento emergenziale, una procedura che auspichiamo temporanea, ma che non si prevede di breve durata. Ci ritroveremo ancora lunedì, ma abbiamo già avanzato delle proposte concrete, che diventeranno un protocollo da presentare la settimana prima dell'apertura indicata». Il documento sarà poi oggetto di una lezione online, una sorta di tutorial, a disposizione di tutta la filiera coinvolta, dagli associati agli ordini professionali fino ai committenti.

Luca Bagnoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA