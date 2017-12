«Costruiamo famiglie per battere la crisi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PARLA IL VESCOVOPORDENONE Famiglia, fiducia, speranza. Ci sono tre idee forti, nei pensieri del vescovo Pellegrini, per il 25 dicembre 2017.- Monsignor Giuseppe Pellegrini, da dove bisogna cominciare?«Da un concetto assolutamente centrale: la bontà di Dio e il suo amore per noi sono costitutivi della nostra speranza. Si rinnova ogni anno, ci dà la forza di operare il bene e obbliga anche noi ad amare il prossimo».- Che Natale vorrebbe per la Diocesi di Concordia-Pordenone?«Penso che la riflessione debba partire da un passo biblico:...