Le condizioni di lavoro dentro la struttura sono particolarmente gravose come racconta un'operatrice socio sanitaria che ha chiesto di mantenere l'anonimato.

Lei lavora nella struttura di Cusighe. Com'è la situazione nella struttura?

«Ci lavoro come oss. Ora però sono a casa in malattia».

Come stanno vivendo l'emergenza sanitaria i suoi colleghi? «Malissimo. La gestione della rsa da parte della Cooperativa Rosa è catastrofica».

In che senso?

«Intanto, non siamo protetti dal virus. Da venerdì quasi tutti gli ospiti sono positivi. Noi abbiamo occhiali, visiera, mascherina e un camice che però non è idoneo a un'area covid».

Perché non lo è?

«È in carta-stoffa, quindi non idrorepellente. In altre parole, la maggior parte del corpo è esposta al rischio di contagio perché i liquidi possono filtrare attraverso il camice. Sembra quello che viene dato ai pazienti. L'unico bardato è il medico».

Non ha insegnato nulla la prima ondata di marzo?

«Per fortuna il virus non era entrato nelle struttura. Da una settimana, invece, siamo impestati. In più non abbiamo ricevuto alcuna formazione».

Nessuno vi ha dato istruzioni sulle procedure da seguire in caso di un'emergenza sanitaria?

«Ci hanno fatto vedere solo dei video che spiegano come vestirsi prima di entrare in un'area covid. Quest'estate eravamo molto preoccupati e avevamo segnalato il problema all'Usl 1 Dolomiti. Ma a parte quei video ci siamo dovuti arrangiare».

È filato tutto liscio fino a questo momento?

«Non proprio. La nostra struttura è divisa in due parti: la Blu e la Verde. Quando sono stati scoperti i primi positivi li hanno trasferiti tutti in un'ala. Ma la cosa paradossale è che a inizio turno, per poterci cambiare, dovevamo attraversare l'area covid. Era l'unico modo per raggiungere lo stanzino con le nostre cose».

E vi siete ammalati anche voi.

«Esatto. Ma non è finita qui. Perché ci davano una mascherina che doveva durare per l'intero turno. Quindi 7 ore e mezza. Mentre sappiamo tutti che dopo 3-4 ore bisogna buttarla e prenderne un'altra».

Quanti siete ora?

«In organico ci sono 33 oss. Ce ne devono essere 10 al mattino, 8 nel pomeriggio e 2 la notte. Disponibili, in questo momento, ce ne sono solo 7. Tutti gli altri sono in malattia».

Come fanno a gestire da soli 39 ospiti con disabilità psichiche?

«Fanno quello che possono. L'altro giorno mi hanno detto che alcuni ospiti sono stati alzati dal letto alle 11. Di solito l'ultima camera viene fatta alle 9.30, massimo alle 10».

E le terapie?

«Sono slittate. Purtroppo le terapie della mattina, a volte, si accavallano con quelle di pranzo. È capitato anche che saltassero perché non c'erano infermieri e noi non possiamo dare agli ospiti nemmeno una tachipirina».

Mi faccia riassumere: l'abbigliamento che avete non è idoneo a lavorare in un'area covid; mancano infermieri e scarseggiano gli oss. Spero non ci sia dell'altro.

«In realtà mancano anche gli addetti alle pulizie. Sono solo due e si sono ammalati. Quindi alcuni turni sono saltati».

Con quali conseguenze?

«L'ambulatorio infermieristico è stato un immondezzaio per giorni. In un momento come questo, con un virus altamente contagioso, non va affatto bene».

E gli ospiti?

«Abbiamo avuto problemi anche con loro. Noi eseguiamo 39 docce al giorno. Sia le camere che i bagni vanno sanificati e questo, a volte, non è stato fatto. Bastava guardare i pavimenti per capire che nessuno stava pulendo. I familiari, giustamente, si sono lamentati».

Come si è arrivati a questo?

«Prima che la struttura venisse presa in gestione dalla Cooperativa Rosa non c'erano mai stati problemi così grossi. La direzione si sente in una botte di ferro perché i familiari non vedono cosa succede dentro ma è ora che le cose cambino». DP

