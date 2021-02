L'INVERNO DIFFICILE

BELLUNO La provincia di Belluno sta vivendo una serie di paradossi. Da una parte le nevicate abbondanti e le piste chiuse. Dall'altra i Mondiali di sci alpino a Cortina d'Ampezzo e la possibilità di rilanciare un settore turistico in forte crisi, limitati però dal blocco dello spostamento tra Regioni. E poi i turisti. Desiderati, chiamati a gran voce e ora tacciati come possibili untori. Nei fine settimana l'Alemagna è intasata, mentre la montagna soffoca sotto il peso di rifiuti e di assembramenti sempre più ingestibili.

«EFFETTI NEGATIVI»

«Stiamo subendo l'effetto negativo di essere in zona gialla spiega il sindaco del capoluogo Jacopo Massaro Sicuramente, se si riuscisse ad agire tempestivamente in zone circoscritte si potrebbe contenere meglio la curva dei contagi. Ma non è semplice». Massaro, che è anche presidente del comitato dei sindaci (distretto di Belluno), è prudente. Istituire zone rosse chirurgiche comporta infatti una gestione complicata delle stesse da parte dei Comuni. «Non vedo tantissimi comportamenti irresponsabili continua anche se mi preoccupa la faciloneria con cui alcuni approcciano al turismo. È un comportamento irresponsabile dettato forse dalla voglia di fuga e da un'eccessiva assuefazione all'emergenza».

TURISTI NEL MIRINO

Parole più decise invece dal sindaco di San Nicolò di Comelico Giancarlo Ianese: «Finché non c'era gente in giro si stava bene. Quando hanno ricominciato a muoversi i contagi sono ripartiti. Ogni domenica, qui da noi, c'è un'invasione di turisti e poi si vedono le conseguenze». Cioè? «Arrivano venerdì e se ne vanno domenica lasciando quassù pochi soldi e tanto virus». Ianese non invoca il lockdown totale perché la gente, non lavorando, «rischia di morire di miseria». Eppure, anche in era covid, «bisogna imparare a convivere col turista. Purtroppo quando si vede tanta gente si sa già che dopo una settimana arriverà il conto». I contagi, in provincia, stanno aumentando.

LA VARIANTE INGLESE

Un positivo su due ha la variante inglese e, come se non bastasse, è scoppiato un focolaio a Pieve di Cadore. Per capire cosa sta succedendo è sufficiente guardare il dato sugli attualmente positivi che, in appena 4 giorni, ha fatto un salto di oltre 100 unità. Lunedì 542, venerdì 643. Ieri erano 656. In aumento anche i ricoveri (84). Si contano 56 pazienti covid in area sub-intensiva, 8 in Terapia Intensiva, 20 negli ospedali di comunità. «È il dato che ci preoccupa di più perché è la vera bussola dell'emergenza sanitaria» fa sapere Massaro. Il numero dei positivi, nel capoluogo, «è ancora abbastanza basso ma in crescita». La sensazione del sindaco è che stia ricominciando «l'aumento esponenziale dei casi», quindi la terza ondata: «Lo vediamo dai dati che ci arrivano dall'usl. I 2-3 nuovi positivi al giorno, sono diventati 5-6 e poi 10-12».

LE SOMMINISTRAZIONI

L'unica arma a disposizione per contrastare la diffusione del virus è il vaccino. L'azienda sanitaria bellunese ha vaccinato 16.401 persone e sta continuando in questi giorni con i nati nel 1940. «Ho saputo che è stato vaccinato il personale amministrativo del Tribunale - commenta Massaro Corretto ma prima, forse, sarebbe più urgente vaccinare alcuni servizi pubblici essenziali come le forze dell'ordine (partirà dal 2 marzo, ndr), gli assistenti sociali comunali e il personale della Protezione Civile che sta assistendo la popolazione e che non è vaccinato».

GLI APPROVVIGIONAMENTI

E conclude: «Finché il governo non risolve la questione sugli approvvigionamenti rimangono fondamentali due cose: il nostro comportamento e il contact tracing, cioè la capacità dell'azienda sanitaria di tracciare in modo preciso e tempestivo i contatti dei positivi». Infine «bisogna avere un'organizzazione del piano vaccinazioni adeguata e sensata rispetto agli obiettivi che si devono raggiungere».

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA